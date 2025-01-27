Дрон запускає дрон: як ЗСУ вкотре змінює хід війни на Чорному морі

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Безпілотні літальні апарати можуть стати майбутнім роботизованої війни, і українські військові лідирують у цьому напрямку.

Минулого місяця українські військово-морські сили провели комплексну операцію з атаки колишніх нафтових платформ російських військ у Чорному морі.

За 35 місяців, що минули відтоді, як Росія розширила війну проти України, було проведено безліч подібних рейдів, але груднева операція стала особливою. Вона ознаменувала дебют нового виду безпілотних надводних апаратів (USV) на українській службі.

Цей новий USV ніс на собі крихітні безпілотні літальні апарати класу FPV, кожен з яких був оснащений кількома фунтами вибухівки. БПЛА запустили свої безпілотні літальні апарати — щонайменше чотири штуки — і ті врізалися в російське обладнання спостереження на платформах, а також у кількох російських військовослужбовців, які встановлюють це обладнання.

Українські військово-морські сили та розвідувальне управління використовують БПЛА від самого початку широкомасштабної війни з Росією. Поряд із крилатими ракетами наземного базування, 18-футові безпілотні катери є основною морською ударною зброєю українців. Рухаючись на сотні миль під дистанційним управлінням за допомогою вибухівки, закладеної в носовій частині, USV по суті є маневреними торпедами.

Під час попередніх рейдів на російські кримські стоянки ці начинені вибухівкою USV потопили корвет, десантний корабель, патрульний катер і буксир. Вони також пошкодили опори стратегічного Керченського мосту, що з'єднує окупований Росією Крим із Росією.

Але до грудня безпілотні катери ніколи не задіювали свої власні дрони. Через місяць, 6 і 8 січня, безпілотники USV завдали нових ударів, уразивши російські засоби ППО та інші цілі, розташовані вздовж узбережжя на північ від Криму.

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Для військово-морського флоту, який практично не має великих бойових кораблів — ті деякі, що були на озброєнні до початку широкомасштабної війни Путіна, протрималися недовго після вторгнення росіян — БПЛА, оснащені USV, вирішують складну проблему. Український флот купує нові кораблі у Великій Британії та Туреччині, але не може ввести їх у Чорне море до закінчення бойових дій, оскільки Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів обох сторін.

Один USV коштує всього 250 000 доларів. Втрата одного — або багатьох — не є катастрофою. І для ясності: більшість безпілотних катерів, які розгортають українці, ніколи не пройдуть через російську оборону. Але достатньо кількох USV, що прослизнули повз російські патрульні катери і вертольоти, щоб завдати серйозної шкоди російським військовим кораблям. Після майже трьох років безперервних українських атак Чорноморський флот Росії втратив третину своїх довоєнних кораблів.

Відчувши можливість, українці почали встановлювати на USV дистанційно керовану зброю, включно з гарматами для відлякування патрульних катерів і зенітними ракетами для боротьби з вертольотами. Напередодні Нового року український USV уперше збив російський вертоліт.

Початкові комплекти озброєння були оборонними. Тепер USV отримують наступальну зброю у вигляді безпілотників односторонньої атаки. Безпілотники FPV, кожен з яких важить лише кілька кілограмів і діє на відстані п'яти миль або близько того, дають роботизованим човнам можливість вперше атакувати сушу.

Це вражаюча розробка, що вимагає міцного, водонепроникного обладнання, надійного супутникового зв'язку і команди кваліфікованих операторів, які окремо керують човнами і їхніми дронами. І найбільш вражаюче — що нинішня комбінація — безпілотний катер з FPV-дронами — може бути тільки початком.

Українські сухопутні війська вже мають у своєму розпорядженні великі безпілотні "кораблі-матки", які можуть розміщувати в повітрі менші безпілотники FPV, збільшуючи в такий спосіб дальність дії безпілотників односторонньої атаки на 10 або більше миль. Якщо українці зможуть запускати безпілотники з кораблів USV, вони зможуть збільшити дальність наземних атак безпілотних катерів.

І так, це буде безпілотник, що запускається з безпілотника, що запускається з безпілотника. Або безпілотник-носій дронів.

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