Дрон запускает дрон: как ВСУ в очередной раз меняет ход войны на Черном море

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Беспилотные летательные аппараты могут стать будущим роботизированной войны, и украинские военные лидируют в этом направлении.

В прошлом месяце украинские военно-морские силы провели комплексную операцию по атаке бывших нефтяных платформ российских войск в Черном море.

За 35 месяцев, прошедших с тех пор, как Россия расширила войну против Украины, было проведено множество подобных рейдов, но декабрьская операция стала особенной. Она ознаменовала дебют нового вида беспилотных надводных аппаратов (USV) на украинской службе.

Этот новый USV нес на себе крошечные беспилотные летательные аппараты класса FPV, каждый из которых был оснащен несколькими фунтами взрывчатки. БПЛА запустили свои беспилотные летательные аппараты - по меньшей мере четыре штуки - и те врезались в российское оборудование наблюдения на платформах, а также в нескольких российских военнослужащих, устанавливающих это оборудование.

Украинские военно-морские силы и разведывательное управление используют БПЛА с самого начала широкомасштабной войны с Россией. Наряду с крылатыми ракетами наземного базирования, 18-футовые беспилотные катера являются основным морским ударным оружием украинцев. Двигаясь на сотни миль под дистанционным управлением с помощью взрывчатки, заложенной в носовой части, USV по сути являются маневренными торпедами.

В ходе предыдущих рейдов на российские крымские стоянки эти начиненные взрывчаткой USV потопили корвет, десантный корабль, патрульный катер и буксир. Они также повредили опоры стратегического Керченского моста, соединяющего оккупированный Россией Крым с Россией.

Но до декабря беспилотные катера никогда не задействовали свои собственные дроны. Через месяц, 6 и 8 января, беспилотники USV нанесли новые удары, поразив российские средства ПВО и другие цели, расположенные вдоль побережья к северу от Крыма.

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Для военно-морского флота, практически не имеющего крупных боевых кораблей - те немногие, что были на вооружении до начала широкомасштабной войны Путина, продержались недолго после вторжения русских - БПЛА, оснащенные USV, решают сложную проблему. Украинский флот приобретает новые корабли в Великобритании и Турции, но не может ввести их в Черное море до окончания боевых действий, поскольку Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей обеих сторон.

Один USV стоит всего 250 000 долларов. Потеря одного - или многих - не является катастрофой. И для ясности: большинство беспилотных катеров, которые развертывают украинцы, никогда не пройдут через российскую оборону. Но достаточно нескольких USV, проскользнувших мимо российских патрульных катеров и вертолетов, чтобы нанести серьезный ущерб российским военным кораблям. После почти трех лет непрекращающихся украинских атак Черноморский флот России потерял треть своих довоенных кораблей.

Почувствовав возможность, украинцы начали устанавливать на USV дистанционно управляемое оружие, включая пушки для отпугивания патрульных катеров и зенитные ракеты для борьбы с вертолетами. В канун Нового года украинский USV впервые сбил российский вертолет.

Первоначальные комплекты вооружения были оборонительными. Теперь USV получают наступательное оружие в виде беспилотников односторонней атаки. Беспилотники FPV, каждый из которых весит всего несколько килограммов и действует на расстоянии пяти миль или около того, дают роботизированным лодкам возможность впервые атаковать сушу.

Это впечатляющая разработка, требующая прочного, водонепроницаемого оборудования, надежной спутниковой связи и команды квалифицированных операторов, раздельно управляющих лодками и их дронами. И самое впечатляющее — что нынешняя комбинация - беспилотный катер с FPV-дронами - может быть только началом.

Украинские сухопутные войска уже располагают большими беспилотными "кораблями-матками", которые могут размещать в воздухе меньшие беспилотники FPV, увеличивая таким образом дальность действия беспилотников односторонней атаки на 10 или более миль. Если украинцы смогут запускать беспилотники с кораблей USV, они смогут увеличить дальность наземных атак беспилотных катеров.

И да, это будет беспилотник, запускаемый с беспилотника, запускаемого с беспилотника. Или беспилотник-носитель дронов.

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