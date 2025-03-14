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Думки

Захід готується бити по РФ: як Британія і Франція планують контролювати перемир'я

Британія і Франція роблять наступний крок — починають обговорювати, як їхні військові можуть забезпечувати перемир'я в Україні. Повідомляючи про це, військовослужбовець і політичний аналітик Віктор Таран зазначає, що саме цього не вистачало Мінську-2 — реальної участі Заходу в захисті України.

Вiктор Таран
Вiктор Таран
Військовослужбовець ЗСУ
eye 328
зеленський, стармер, макрон
Фото: Getty Images | Британія і Франція дозрівають до прямої участі в українських справах
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Отже, Британія і Франція обговорюють удари по ЗС РФ у разі порушення перемир'я в Україні.

  • європейським миротворцям можуть дозволити атакувати ЗС РФ у разі порушення домовленості про припинення вогню;
  • західний чиновник уточнив, що йдеться про "прямі та негайні удари по російських об'єктах";
  • за його словами, план передбачає формування достатнього контингенту, щоб утримати РФ від нового нападу на Україну;
  • у плані — забезпечити місію важкою технікою і запасами зброї, які будуть перекинуті протягом кількох годин або днів;
  • згідно з припущенням, війська розмістять на ключових об'єктах інфраструктури — таких, як АЕС, і підтримають західною авіацією і флотом;
  • лінію фронту контролюватимуть дистанційно — за допомогою БПЛА.

Це саме той фактор, якого дуже не вистачало у 2015 році, коли підписали Мінськ-2.

Тоді Європа самоусунулася і зробила вигляд, що війни — немає, залишивши Україну сам на сам з агресором.

Переконаний, якби ЄС активніше включився у 2015 році, повномасштабного вторгнення могло б і не бути.

Ну що ж, сподіваюсь цього разу Захід такої помилки не допустить. До речі, російські пропагандисти теж це розуміють і тому активно істерують, заперечуючи участь європейських миротворців.

Хай істерують. Їм корисно

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані у рубриці "Думки" несе автор.

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