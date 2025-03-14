Захід готується бити по РФ: як Британія і Франція планують контролювати перемир'я
Британія і Франція роблять наступний крок — починають обговорювати, як їхні військові можуть забезпечувати перемир'я в Україні. Повідомляючи про це, військовослужбовець і політичний аналітик Віктор Таран зазначає, що саме цього не вистачало Мінську-2 — реальної участі Заходу в захисті України.
Отже, Британія і Франція обговорюють удари по ЗС РФ у разі порушення перемир'я в Україні.
- європейським миротворцям можуть дозволити атакувати ЗС РФ у разі порушення домовленості про припинення вогню;
- західний чиновник уточнив, що йдеться про "прямі та негайні удари по російських об'єктах";
- за його словами, план передбачає формування достатнього контингенту, щоб утримати РФ від нового нападу на Україну;
- у плані — забезпечити місію важкою технікою і запасами зброї, які будуть перекинуті протягом кількох годин або днів;
- згідно з припущенням, війська розмістять на ключових об'єктах інфраструктури — таких, як АЕС, і підтримають західною авіацією і флотом;
- лінію фронту контролюватимуть дистанційно — за допомогою БПЛА.
Це саме той фактор, якого дуже не вистачало у 2015 році, коли підписали Мінськ-2.
Тоді Європа самоусунулася і зробила вигляд, що війни — немає, залишивши Україну сам на сам з агресором.
Переконаний, якби ЄС активніше включився у 2015 році, повномасштабного вторгнення могло б і не бути.
Ну що ж, сподіваюсь цього разу Захід такої помилки не допустить. До речі, російські пропагандисти теж це розуміють і тому активно істерують, заперечуючи участь європейських миротворців.
Хай істерують. Їм корисно
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