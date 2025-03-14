Запад готовится бить по РФ: как Британия и Франция планируют контролировать перемирие

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Итак, Британия и Франция обсуждают удары по ВС РФ в случае нарушения перемирия в Украине:

европейским миротворцам могут разрешить атаковать ВС РФ в случае нарушения договоренности о прекращении огня;

западный чиновник уточнил, что речь идет о "прямых и немедленных ударах по российским объектам";

по его словам, план предусматривает формирование достаточного контингента, чтобы удержать РФ от нового нападения на Украину;

в плане — обеспечить миссию тяжелой техникой и запасами оружия, которые будут переброшены в течение нескольких часов или дней;

согласно предположению, войска разместят на ключевых объектах инфраструктуры — таких, как АЭС, и поддержат западной авиацией и флотом;

линия фронта будет контролироваться дистанционно — с помощью БПЛА.

Это именно тот фактор, которого очень не хватало в 2015 году, когда подписали Минск-2.

Тогда Европа самоустранилась и сделала вид, что войны — нет, оставив Украину один на один с агрессором.

Убежден, если бы ЕС активнее включился в 2015 году, полномасштабного вторжения могло бы и не быть.

Ну что ж, надеюсь на этот раз Запад такой ошибки не допустит. Кстати, российские пропагандисты тоже это понимают и поэтому активно истерят, отрицая участие европейских миротворцев.

Пусть истерят. Им полезно

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