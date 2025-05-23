Остання конвульсія вмираючої імперії. Чому у економіки Росії купа проблем
В економіці Росії почалися серйозні структурні проблеми, від яких вона не одужає, навіть різко заморозивши військову кампанію, доводить економiст Анатолiй Амелiн.
Що там за поребриком? А там багато цікавого;)
Давно не писав про російську економіку нагадаю, саме вона є основою для фінансування агресії проти України та інших країн.
Також нагадаю, що російська економіка найбільш чутлива до цін на нафту, доходи від експорту якої формують до 30% російського бюджету.
Офіційна статистика рапортує про перемоги.
2024 року російська економіка продемонструвала зростання, перевищивши очікування експертів.
За даними офіційних джерел, ВВП Росії зріс на 4,1%.
Це сталося "завдяки збільшенню інвестицій, споживчого попиту та зростання реальних доходів населення".
Це пишуть офіційні джерела.
Але що відбувається там насправді, можна побачити з новин регіональних національних ЗМІ.
Невелика добірка "успішного успіху" російської економіки:
Економіка
- У першому кварталі 2025 року ВВП Росії вперше з 2022 року пішов у мінус: скорочення становило 0,3% порівняно з попереднім кварталом, а за оцінкою Bloomberg Economics — 0,6-0,8%.
- Це падіння супроводжується зниженням темпів зростання промисловості (з 5,7% до 1,1%), скороченням роздрібного обороту (до 3,2%) та відходом оптової торгівлі в мінус (–2,1%) (все йде за планом).
- Якщо розглядати динаміку промислового виробництва без урахування галузей оборонно-промислового комплексу, можна говорити про перехід до рецесії", — йдеться у звіті російського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) за перший квартал 2025 року.
- Російський бюджет на 2025 рік був складений з розрахунку ціни на нафту $70 за барель, при цьому $60 вважаються критичним рівнем. Нині нафта марки Brent опустилася нижче за $60 за барель, а російська нафта марки Urals — нижче за $50.
- Бюджетний дефіцит Росії за перші чотири місяці 2025 виріс майже втричі в порівнянні з минулим роком і досяг 3,2 трлн рублів. У квітні місячний дефіцит становив 1,05 трлн рублів ($13 млрд).
Головна причина проблем економіки Росії — різке падіння нафтогазових доходів і зростаючі витрати на війну.
Російська нафта Urals подешевшала з $70 у січні до $49 на початку травня, що призведе до втрати 2,6 трлн рублів бюджетних надходжень.
Нагадаю, що у липні ОПЕК+ планує збільшити видобуток, що призведе до продовження падіння цін на нафту.
6. Випуск цивільної продукції у першому кварталі знизився на 0,8% за місяць. В результаті виробництво досягло найнижчого рівня з квітня 2023 року.
7. Індекс PMI промисловості опустився нижче за 50 пунктів, що є ознакою спаду виробництва. Вантажоперевезення по мережі РЗ скоротилися на 9,7% рік до року.
8. Коментатор FT Мартін Сандбу заявив у своїй колонці від 12 січня 2025 року, що через корпоративний борг, що розростається, "військова економіка Росії — це картковий будиночок".
9. Міністерство фінансів Росії заявило у квітні, що очікує зниження доходів від нафти і газу на 24% цього року порівняно з попередніми оцінками, і знизило прогноз цін на нафту з $69,7 до $56 за барель. Міністерство також підвищило оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП із попереднього прогнозу в 0,5%.
Населення та рівень життя
- Мінекономрозвитку РФ у квітні 2025 року підвищило прогноз щодо зростання споживчих цін з 4,5% до 7,6%. Тижнева інфляція знову почала зростати, попри міцний рубль. Очікується, що влітку нацвалюта може почати слабшати, що посилить інфляційний тиск.
- Банк Росії також підвищив прогноз інфляції: за підсумками 2025 року очікується 7-8%, а середньорічне значення може досягти 9,1-9,8%.
- Зростання цін пов'язане з санкціями, обмеженнями на імпорт, скороченням легальних каналів ввезення автомобілів, електроніки, запчастин та побутової техніки, що веде до додаткового подорожчання цих товарів (санкції не працюють!)).
- Реальні доходи росіян, за прогнозом аналітиків, знизяться на 2% у 2025 році (насправді, значно більше).
- Банкрутства фізосіб у Росії зросли на 35%.
- Продукти у Росії 2025 року можуть подорожчати на 20%.
- Фактична інфляція, за експертними оцінками, може досягати 15–21% у річному вираженні, що призводить до падіння рівня життя та зниження купівельної спроможності населення.
- У Росії зростає дефіцит кадрів. І сягає вже майже 3 млн осіб.
- Кількість виданих іпотечних кредитів росіянам у березні 2025 року скоротилася вдвічі порівняно з березнем 2024 року.
- Зазначається зниження споживчої активності. Темпи зростання роздрібних продажів більш ніж утричі нижчі за темпи зростання доходів. "Реальні доходи населення з урахуванням інфляції зросли на 7,1%, тоді як роздрібні продажі зросли лише на 2,2%"
- Реальні процентні ставки за довгостроковими кредитами сягають 40%.
Бізнес
- Від санкцій вже постраждали 70% російського бізнесу.
- 77% великих російських компаній назвали загрозою номер один збереження тривалого періоду високої ключової ставки.
- Російський "Газпром" закінчив 2024 рік із чистими збитками в 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд).
- 86,6% бізнесу фіксує прогресуюче зростання закупівельних цін.
- З січня 2025 року підприємства сплачують підвищений податок на прибуток за ставкою 25% замість 20%.
- У Росії почалося банкрутство одного з найбільших виробників чіпів – компанії "Ангстрем" (Зеленоград).
- Держкорпорація "Роснано" оголосила технічний дефолт з облігацій з державною гарантією.
- На початку 2025 року більш ніж у 20% підприємств обробної промисловості Росії відношення прибутку до процентних платежів перебуває на ризикованому рівні, а найгірше ситуація складається в транспортному машинобудуванні.
Це короткий огляд того, що на поверхні.
Насправді ж в економіці Росії почалися серйозні структурні проблеми, від яких вона не одужає, навіть різко заморозивши військову кампанію.
Британська розвідка каже, що 2025 року російська економіка колапсне.
Путін розуміє це, тому і нагнітає, кидаючи останні ресурси на "літню наступальну кампанію".
Це остання конвульсія вмираючої імперії.
Сьогодні практично неможливо знайти оптимістичні прогнози щодо російської економіки.
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