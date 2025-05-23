Последняя конвульсия умирающей империи. Почему у экономики России куча проблем
В экономике России начались серьезные структурные проблемы, от которых она не выздоровеет, даже резко заморозив военную кампанию, доказывает экономист Анатолий Амелин.
Что там за поребриком? А там много интересного;)
Давно не писал о российской экономике. Напомню, именно она является основой для финансирования агрессии против Украины и других стран.
Также напомню, что российская экономика наиболее чувствительна к ценам на нефть, доходы от экспорта которой формируют до 30% российского бюджета.
Официальная статистика рапортует о победах.
В 2024 году российская экономика продемонстрировала рост, превысив ожидания экспертов.
По данным официальных источников, ВВП России вырос на 4,1%.
Это произошло "благодаря увеличению инвестиций, потребительского спроса и росту реальных доходов населения".
Это пишут официальные источники.
Но что происходит там на самом деле, можно увидеть из новостей региональных национальных СМИ.
Небольшая подборка "успешного успеха" российской экономики:
Экономика
- В первом квартале 2025 года ВВП России впервые с 2022 года ушел в минус: сокращение составило 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а по оценке Bloomberg Economics — 0,6-0,8%
- Это падение сопровождается снижением темпов роста промышленности (с 5,7% до 1,1%), сокращением розничного оборота (до 3,2%) и уходом оптовой торговли в минус (-2,1%) (все идет по плану)
- Если рассматривать динамику промышленного производства без учета отраслей оборонно-промышленного комплекса, можно говорить о переходе к рецессии", — говорится в отчете российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) за первый квартал 2025 года.
- Российский бюджет на 2025 год был составлен из расчета цены на нефть $70 за баррель, при этом $60 считаются критическим уровнем. Сейчас нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель, а российская нефть марки Urals — ниже $50.
- Бюджетный дефицит России за первые четыре месяца 2025 года вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом и достиг 3,2 трлн рублей. В апреле месячный дефицит составлял 1,05 трлн рублей ($13 млрд)
Главная причина проблем экономики России — резкое падение нефтегазовых доходов и растущие расходы на войну.
Российская нефть Urals подешевела с $70 в январе до $49 в начале мая, что приведет к потере 2,6 трлн рублей бюджетных поступлений.
Напомню, что в июле ОПЕК+ планирует увеличить добычу, что приведет к продолжению падения цен на нефть.
6. Выпуск гражданской продукции в первом квартале снизился на 0,8% за месяц. В результате производство достигло самого низкого уровня с апреля 2023 года.
7. Индекс PMI промышленности опустился ниже 50 пунктов, что является признаком спада производства. Грузоперевозки по сети РЖД сократились на 9,7% год к году
8. Комментатор FT Мартин Сандбу заявил в своей колонке от 12 января 2025 года, что из-за разрастающегося корпоративного долга "военная экономика России — это карточный домик
9. Министерство финансов России заявило в апреле, что ожидает снижения доходов от нефти и газа на 24% в этом году по сравнению с предыдущими оценками, и снизило прогноз цен на нефть с $69,7 до $56 за баррель. Министерство также повысило оценку дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% ВВП с предыдущего прогноза в 0,5%.
Население и уровень жизни
- Минэкономразвития РФ в апреле 2025 года повысило прогноз по росту потребительских цен с 4,5% до 7,6%. Недельная инфляция снова начала расти, несмотря на крепкий рубль. Ожидается, что летом нацвалюта может начать ослабевать, что усилит инфляционное давление
- Банк России также повысил прогноз инфляции: по итогам 2025 года ожидается 7-8%, а среднегодовое значение может достичь 9,1-9,8%
- Рост цен связан с санкциями, ограничениями на импорт, сокращением легальных каналов ввоза автомобилей, электроники, запчастей и бытовой техники, что ведет к дополнительному удорожанию этих товаров (санкции не работают!))
- Реальные доходы россиян, по прогнозу аналитиков, снизятся на 2% в 2025 году (на самом деле, значительно больше)
- Банкротства физлиц в России выросли на 35%
- Продукты в России в 2025 году могут подорожать на 20%
- Фактическая инфляция, по экспертным оценкам, может достигать 15-21% в годовом выражении, что приводит к падению уровня жизни и снижению покупательной способности населения
- В России растет дефицит кадров. И достигает уже почти 3 млн человек
- Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года сократилось вдвое по сравнению с мартом 2024 года
- Отмечается снижение потребительской активности. Темпы роста розничных продаж более чем в три раза ниже темпов роста доходов. "Реальные доходы населения с учетом инфляции выросли на 7,1%, тогда как розничные продажи выросли лишь на 2,2%"
- Реальные процентные ставки по долгосрочным кредитам достигают 40%
Бизнес
- От санкций уже пострадали 70% российского бизнеса
- 77% крупных российских компаний назвали угрозой номер один сохранение длительного периода высокой ключевой ставки
- Российский "Газпром" закончил 2024 год с чистым убытком в 1,07 трлн рублей ($12,89 млрд).
- 86,6% бизнеса фиксирует прогрессирующий рост закупочных цен
- С января 2025 года предприятия платят повышенный налог на прибыль по ставке 25% вместо 20%
- В России началось банкротство одного из крупнейших производителей чипов — компании "Ангстрем" (Зеленоград)
- Госкорпорация "Роснано" объявила технический дефолт по облигациям с государственной гарантией.
- В начале 2025 года более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности России отношение прибыли к процентным платежам находится на рискованном уровне, а хуже всего ситуация складывается в транспортном машиностроении.
Это краткий обзор того, что на поверхности.
На самом же деле в экономике России начались серьезные структурные проблемы, от которых она не выздоровеет, даже резко заморозив военную кампанию.
Британская разведка говорит, что в 2025 году российская экономика коллапсирует.
Путин понимает это, поэтому и нагнетает, бросая последние ресурсы на "летнюю наступательную кампанию".
Это последняя конвульсия умирающей империи.
Сегодня практически невозможно найти оптимистичные прогнозы относительно российской экономики.
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