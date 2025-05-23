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Мнения

Последняя конвульсия умирающей империи. Почему у экономики России куча проблем

В экономике России начались серьезные структурные проблемы, от которых она не выздоровеет, даже резко заморозив военную кампанию, доказывает экономист Анатолий Амелин.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
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Фото: Getty Images | Именно российская экономика является основой для финансирования агрессии против Украины
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Что там за поребриком? А там много интересного;)

Давно не писал о российской экономике. Напомню, именно она является основой для финансирования агрессии против Украины и других стран.

Также напомню, что российская экономика наиболее чувствительна к ценам на нефть, доходы от экспорта которой формируют до 30% российского бюджета.

Официальная статистика рапортует о победах.

В 2024 году российская экономика продемонстрировала рост, превысив ожидания экспертов.

По данным официальных источников, ВВП России вырос на 4,1%.

Это произошло "благодаря увеличению инвестиций, потребительского спроса и росту реальных доходов населения".

Это пишут официальные источники.

Но что происходит там на самом деле, можно увидеть из новостей региональных национальных СМИ.

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Британская разведка говорит, что в 2025 году российская экономика коллапсирует
Фото: Getty Images

Небольшая подборка "успешного успеха" российской экономики:

Экономика

  1. В первом квартале 2025 года ВВП России впервые с 2022 года ушел в минус: сокращение составило 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а по оценке Bloomberg Economics — 0,6-0,8%
  2. Это падение сопровождается снижением темпов роста промышленности (с 5,7% до 1,1%), сокращением розничного оборота (до 3,2%) и уходом оптовой торговли в минус (-2,1%) (все идет по плану)
  3. Если рассматривать динамику промышленного производства без учета отраслей оборонно-промышленного комплекса, можно говорить о переходе к рецессии", — говорится в отчете российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) за первый квартал 2025 года.
  4. Российский бюджет на 2025 год был составлен из расчета цены на нефть $70 за баррель, при этом $60 считаются критическим уровнем. Сейчас нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель, а российская нефть марки Urals — ниже $50.
  5. Бюджетный дефицит России за первые четыре месяца 2025 года вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом и достиг 3,2 трлн рублей. В апреле месячный дефицит составлял 1,05 трлн рублей ($13 млрд)
Важно
Нефтяное фиаско России: почему дешевеет нефть и как это убивает доходы Кремля

Главная причина проблем экономики России — резкое падение нефтегазовых доходов и растущие расходы на войну.

Российская нефть Urals подешевела с $70 в январе до $49 в начале мая, что приведет к потере 2,6 трлн рублей бюджетных поступлений.

Напомню, что в июле ОПЕК+ планирует увеличить добычу, что приведет к продолжению падения цен на нефть.

6. Выпуск гражданской продукции в первом квартале снизился на 0,8% за месяц. В результате производство достигло самого низкого уровня с апреля 2023 года.

7. Индекс PMI промышленности опустился ниже 50 пунктов, что является признаком спада производства. Грузоперевозки по сети РЖД сократились на 9,7% год к году

8. Комментатор FT Мартин Сандбу заявил в своей колонке от 12 января 2025 года, что из-за разрастающегося корпоративного долга "военная экономика России — это карточный домик

9. Министерство финансов России заявило в апреле, что ожидает снижения доходов от нефти и газа на 24% в этом году по сравнению с предыдущими оценками, и снизило прогноз цен на нефть с $69,7 до $56 за баррель. Министерство также повысило оценку дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% ВВП с предыдущего прогноза в 0,5%.

Население и уровень жизни

  1. Минэкономразвития РФ в апреле 2025 года повысило прогноз по росту потребительских цен с 4,5% до 7,6%. Недельная инфляция снова начала расти, несмотря на крепкий рубль. Ожидается, что летом нацвалюта может начать ослабевать, что усилит инфляционное давление
  2. Банк России также повысил прогноз инфляции: по итогам 2025 года ожидается 7-8%, а среднегодовое значение может достичь 9,1-9,8%
  3. Рост цен связан с санкциями, ограничениями на импорт, сокращением легальных каналов ввоза автомобилей, электроники, запчастей и бытовой техники, что ведет к дополнительному удорожанию этих товаров (санкции не работают!))
  4. Реальные доходы россиян, по прогнозу аналитиков, снизятся на 2% в 2025 году (на самом деле, значительно больше)
  5. Банкротства физлиц в России выросли на 35%
  6. Продукты в России в 2025 году могут подорожать на 20%
  7. Фактическая инфляция, по экспертным оценкам, может достигать 15-21% в годовом выражении, что приводит к падению уровня жизни и снижению покупательной способности населения
  8. В России растет дефицит кадров. И достигает уже почти 3 млн человек
  9. Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года сократилось вдвое по сравнению с мартом 2024 года
  10. Отмечается снижение потребительской активности. Темпы роста розничных продаж более чем в три раза ниже темпов роста доходов. "Реальные доходы населения с учетом инфляции выросли на 7,1%, тогда как розничные продажи выросли лишь на 2,2%"
  11. Реальные процентные ставки по долгосрочным кредитам достигают 40%

Бизнес

  1. От санкций уже пострадали 70% российского бизнеса
  2. 77% крупных российских компаний назвали угрозой номер один сохранение длительного периода высокой ключевой ставки
  3. Российский "Газпром" закончил 2024 год с чистым убытком в 1,07 трлн рублей ($12,89 млрд).
  4. 86,6% бизнеса фиксирует прогрессирующий рост закупочных цен
  5. С января 2025 года предприятия платят повышенный налог на прибыль по ставке 25% вместо 20%
  6. В России началось банкротство одного из крупнейших производителей чипов — компании "Ангстрем" (Зеленоград)
  7. Госкорпорация "Роснано" объявила технический дефолт по облигациям с государственной гарантией.
  8. В начале 2025 года более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности России отношение прибыли к процентным платежам находится на рискованном уровне, а хуже всего ситуация складывается в транспортном машиностроении.

Это краткий обзор того, что на поверхности.

Путин, российская экономика, экономика России, коллапс российской экономики, обвал российской экономики, крах российской экономики, крах российской экономики Fullscreen
Путин нагнетает, бросая последние ресурсы на "летнюю наступательную кампанию"
Фото: ТАСС

На самом же деле в экономике России начались серьезные структурные проблемы, от которых она не выздоровеет, даже резко заморозив военную кампанию.

Британская разведка говорит, что в 2025 году российская экономика коллапсирует.

Путин понимает это, поэтому и нагнетает, бросая последние ресурсы на "летнюю наступательную кампанию".

Это последняя конвульсия умирающей империи.

Сегодня практически невозможно найти оптимистичные прогнозы относительно российской экономики.

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Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.