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Что там за поребриком? А там много интересного;)

Давно не писал о российской экономике. Напомню, именно она является основой для финансирования агрессии против Украины и других стран.

Также напомню, что российская экономика наиболее чувствительна к ценам на нефть, доходы от экспорта которой формируют до 30% российского бюджета.

Официальная статистика рапортует о победах.

В 2024 году российская экономика продемонстрировала рост, превысив ожидания экспертов.

По данным официальных источников, ВВП России вырос на 4,1%.

Это произошло "благодаря увеличению инвестиций, потребительского спроса и росту реальных доходов населения".

Это пишут официальные источники.

Но что происходит там на самом деле, можно увидеть из новостей региональных национальных СМИ.

Британская разведка говорит, что в 2025 году российская экономика коллапсирует Фото: Getty Images

Небольшая подборка "успешного успеха" российской экономики:

Экономика

В первом квартале 2025 года ВВП России впервые с 2022 года ушел в минус: сокращение составило 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а по оценке Bloomberg Economics — 0,6-0,8% Это падение сопровождается снижением темпов роста промышленности (с 5,7% до 1,1%), сокращением розничного оборота (до 3,2%) и уходом оптовой торговли в минус (-2,1%) (все идет по плану) Если рассматривать динамику промышленного производства без учета отраслей оборонно-промышленного комплекса, можно говорить о переходе к рецессии", — говорится в отчете российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) за первый квартал 2025 года. Российский бюджет на 2025 год был составлен из расчета цены на нефть $70 за баррель, при этом $60 считаются критическим уровнем. Сейчас нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель, а российская нефть марки Urals — ниже $50. Бюджетный дефицит России за первые четыре месяца 2025 года вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом и достиг 3,2 трлн рублей. В апреле месячный дефицит составлял 1,05 трлн рублей ($13 млрд)

Важно

Нефтяное фиаско России: почему дешевеет нефть и как это убивает доходы Кремля

Главная причина проблем экономики России — резкое падение нефтегазовых доходов и растущие расходы на войну.

Российская нефть Urals подешевела с $70 в январе до $49 в начале мая, что приведет к потере 2,6 трлн рублей бюджетных поступлений.

Напомню, что в июле ОПЕК+ планирует увеличить добычу, что приведет к продолжению падения цен на нефть.

6. Выпуск гражданской продукции в первом квартале снизился на 0,8% за месяц. В результате производство достигло самого низкого уровня с апреля 2023 года.

7. Индекс PMI промышленности опустился ниже 50 пунктов, что является признаком спада производства. Грузоперевозки по сети РЖД сократились на 9,7% год к году

8. Комментатор FT Мартин Сандбу заявил в своей колонке от 12 января 2025 года, что из-за разрастающегося корпоративного долга "военная экономика России — это карточный домик

9. Министерство финансов России заявило в апреле, что ожидает снижения доходов от нефти и газа на 24% в этом году по сравнению с предыдущими оценками, и снизило прогноз цен на нефть с $69,7 до $56 за баррель. Министерство также повысило оценку дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% ВВП с предыдущего прогноза в 0,5%.

Население и уровень жизни

Минэкономразвития РФ в апреле 2025 года повысило прогноз по росту потребительских цен с 4,5% до 7,6%. Недельная инфляция снова начала расти, несмотря на крепкий рубль. Ожидается, что летом нацвалюта может начать ослабевать, что усилит инфляционное давление Банк России также повысил прогноз инфляции: по итогам 2025 года ожидается 7-8%, а среднегодовое значение может достичь 9,1-9,8% Рост цен связан с санкциями, ограничениями на импорт, сокращением легальных каналов ввоза автомобилей, электроники, запчастей и бытовой техники, что ведет к дополнительному удорожанию этих товаров (санкции не работают!)) Реальные доходы россиян, по прогнозу аналитиков, снизятся на 2% в 2025 году (на самом деле, значительно больше) Банкротства физлиц в России выросли на 35% Продукты в России в 2025 году могут подорожать на 20% Фактическая инфляция, по экспертным оценкам, может достигать 15-21% в годовом выражении, что приводит к падению уровня жизни и снижению покупательной способности населения В России растет дефицит кадров. И достигает уже почти 3 млн человек Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года сократилось вдвое по сравнению с мартом 2024 года Отмечается снижение потребительской активности. Темпы роста розничных продаж более чем в три раза ниже темпов роста доходов. "Реальные доходы населения с учетом инфляции выросли на 7,1%, тогда как розничные продажи выросли лишь на 2,2%" Реальные процентные ставки по долгосрочным кредитам достигают 40%

Бизнес

От санкций уже пострадали 70% российского бизнеса 77% крупных российских компаний назвали угрозой номер один сохранение длительного периода высокой ключевой ставки Российский "Газпром" закончил 2024 год с чистым убытком в 1,07 трлн рублей ($12,89 млрд). 86,6% бизнеса фиксирует прогрессирующий рост закупочных цен С января 2025 года предприятия платят повышенный налог на прибыль по ставке 25% вместо 20% В России началось банкротство одного из крупнейших производителей чипов — компании "Ангстрем" (Зеленоград) Госкорпорация "Роснано" объявила технический дефолт по облигациям с государственной гарантией. В начале 2025 года более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности России отношение прибыли к процентным платежам находится на рискованном уровне, а хуже всего ситуация складывается в транспортном машиностроении.

Это краткий обзор того, что на поверхности.

Путин нагнетает, бросая последние ресурсы на "летнюю наступательную кампанию" Фото: ТАСС

На самом же деле в экономике России начались серьезные структурные проблемы, от которых она не выздоровеет, даже резко заморозив военную кампанию.

Британская разведка говорит, что в 2025 году российская экономика коллапсирует.

Путин понимает это, поэтому и нагнетает, бросая последние ресурсы на "летнюю наступательную кампанию".

Это последняя конвульсия умирающей империи.

Сегодня практически невозможно найти оптимистичные прогнозы относительно российской экономики.

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