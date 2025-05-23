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Я вже писав, що світ повторює шлях, який привів людство до Другої світової війни. Вибачте, я знову з похмурими прогнозами, але цей шлях триває.

Злив Дональда Трампа і вербальна відмова від посередництва в мирному врегулюванні між Росією та Україною — а місію посередника взяв на себе сам чинний президент США, відкриває шлях до відновлення економічних відносин між США і Росією.

Про це прямо говорять у Вашингтоні, про це мріють і в Москві.

Нинішні США — це країна невивчених уроків. І головний прогульник — Дональд Трамп Фото: Getty Images

Можна в яку завгодно гарну обгортку це загортати — хитрий геополітичний проєкт Трампа, Америка — понад усе, європейськими справами нехай займається Європа, але по суті своїй — це буде той самий пакт Молотова — Ріббентропа на новому витку історії і з трохи іншим набором учасників.

Але наслідки будуть такими ж. Пакт Молотова — Ріббентропа відкрив ворота гарячій фазі Другої світової війни.

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Майбутня угода між Росією і США запустить активну фазу Третьої, яка вже триває, але поки що "малим ходом".

Перша світова війна у своїй основі мала винятково колоніальні причини, тобто була спробою переділу Центральними державами світового порядку, що існував на той момент.

Друга світова війна почалася через незгоду сторони, що програла, — Німеччини з підсумками Першої світової війни. Що носила, повторюся, виключно колоніальний характер. Питання територій було, до речі, наріжним каменем експансіоністської політики Гітлера.

Третя світова війна теж має колоніальний характер. В її основі лежить незгода Росії з підсумками Холодної війни, яка спричинила розпад СРСР і бажання повернути собі колишні колонії. Україну, Білорусь, країни Балтії, Грузію. Так, методи різні, але мета одна.

Я не здивуюся, та до цього все і йде, що навіть черговість поглинання або спроб поглинання цього разу може виявитися схожою. Польща, Фінляндія, країни Балтії.

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Для США сценарій також повторюється. Спроба дистанціюватися від Першої світової війни призвела до "Лузітанії", від Другої світової — до Перл Гарбора. Зараз може бути і "Лузітанія", і Перл Гарбор в одній подарунковій коробці. Навіть регіон може бути географічно близьким. У 1941 році була Японія, а зараз вимальовується Північна Корея.

Нинішні США — це країна невивчених уроків. І головний прогульник — Дональд Трамп. Ті, хто вивчав історію або хоча б цікавився нею, ті бачать, що ми повторюємо в точності похід по граблях. А те, що призвело до катастрофи одного разу — призведе і вдруге.

Європі одна порада — готуватися до війни. Бажано в союзі з Україною. Іншої армії, крім ЗСУ, здатної протистояти російській, у цілому світі не існує.

Джерело.

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