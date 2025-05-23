Загроза поглинання реальна. Порада Європі — готуватися до війни, бажано в союзі з Україною
Пакт Молотова — Ріббентропа відкрив ворота гарячій фазі Другої світової війни. Майбутня угода між Росією і США запустить активну фазу Третьої, яка вже триває, але поки що "малим ходом", застерігає журналіст Денис Попович.
Я вже писав, що світ повторює шлях, який привів людство до Другої світової війни. Вибачте, я знову з похмурими прогнозами, але цей шлях триває.
Злив Дональда Трампа і вербальна відмова від посередництва в мирному врегулюванні між Росією та Україною — а місію посередника взяв на себе сам чинний президент США, відкриває шлях до відновлення економічних відносин між США і Росією.
Про це прямо говорять у Вашингтоні, про це мріють і в Москві.
Можна в яку завгодно гарну обгортку це загортати — хитрий геополітичний проєкт Трампа, Америка — понад усе, європейськими справами нехай займається Європа, але по суті своїй — це буде той самий пакт Молотова — Ріббентропа на новому витку історії і з трохи іншим набором учасників.
Але наслідки будуть такими ж. Пакт Молотова — Ріббентропа відкрив ворота гарячій фазі Другої світової війни.Важливо
Майбутня угода між Росією і США запустить активну фазу Третьої, яка вже триває, але поки що "малим ходом".
Перша світова війна у своїй основі мала винятково колоніальні причини, тобто була спробою переділу Центральними державами світового порядку, що існував на той момент.
Друга світова війна почалася через незгоду сторони, що програла, — Німеччини з підсумками Першої світової війни. Що носила, повторюся, виключно колоніальний характер. Питання територій було, до речі, наріжним каменем експансіоністської політики Гітлера.
Третя світова війна теж має колоніальний характер. В її основі лежить незгода Росії з підсумками Холодної війни, яка спричинила розпад СРСР і бажання повернути собі колишні колонії. Україну, Білорусь, країни Балтії, Грузію. Так, методи різні, але мета одна.
Я не здивуюся, та до цього все і йде, що навіть черговість поглинання або спроб поглинання цього разу може виявитися схожою. Польща, Фінляндія, країни Балтії.Важливо
Для США сценарій також повторюється. Спроба дистанціюватися від Першої світової війни призвела до "Лузітанії", від Другої світової — до Перл Гарбора. Зараз може бути і "Лузітанія", і Перл Гарбор в одній подарунковій коробці. Навіть регіон може бути географічно близьким. У 1941 році була Японія, а зараз вимальовується Північна Корея.
Нинішні США — це країна невивчених уроків. І головний прогульник — Дональд Трамп. Ті, хто вивчав історію або хоча б цікавився нею, ті бачать, що ми повторюємо в точності похід по граблях. А те, що призвело до катастрофи одного разу — призведе і вдруге.
Європі одна порада — готуватися до війни. Бажано в союзі з Україною. Іншої армії, крім ЗСУ, здатної протистояти російській, у цілому світі не існує.
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