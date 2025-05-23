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Я уже писал, что мир повторяет путь, который привел человечество ко Второй мировой войне. Извините, я опять с мрачными прогнозами, но этот путь продолжается.

Слив Дональда Трампа и вербальный отказ от посредничества в мирном урегулировании между Россией и Украиной — а миссию посредника взял на себя сам действующий президент США, открывает путь к восстановлению экономических отношений между США и Россией.

Об этом прямо говорят в Вашингтоне, об этом мечтают и в Москве.

Нынешние США — это страна невыученных уроков. И главный прогульщик — Дональд Трамп Фото: Getty Images

Можно в какую угодно красивую обертку это заворачивать — хитрый геополитический проект Трампа, Америка — превыше всего, европейскими делами пусть занимается Европа, но в сути своей — это будет тот самый пакт Молотова — Риббентропа на новом витке истории и с немного другим набором участников.

Но последствия будут такими же. Пакт Молотова — Риббентропа открыл ворота горячей фазе Второй мировой войны.

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Будущее соглашение между Россией и США запустит активную фазу Третьей, которая уже идет, но пока "малым ходом".

Первая мировая война в своей основе имела исключительно колониальные причины, то есть представляла собой попытку передела Центральными державами существующего на тот момент мирового порядка.

Вторая мировая война началась из-за несогласия проигравшей стороны — Германии с итогами Первой мировой войны. Носившей, повторюсь, исключительно колониальный характер. Вопрос территорий был, кстати, краеугольным камнем экспансионистской политики Гитлера.

Третья мировая война тоже носит колониальный характер. В ее основе лежит несогласие России с итогами Холодной войны, которая повлекла распад СССР и желание вернуть себе бывшие колонии. Украину, Беларусь, страны Балтии, Грузию. Да, методы различны, но цель одна.

Я не удивлюсь, да к этому все и идет, что даже очередность поглощения или попыток поглощения на сей раз может оказаться похожей. Польша, Финляндия, страны Балтии.

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Для США сценарий также повторяется. Попытка дистанцироваться от Первой мировой войны привела к "Лузитании", от Второй мировой — к Перл Харбору. Сейчас может быть и "Лузитания", и Перл Харбор в одной подарочной коробке. Даже регион может быть географически близок. В 1941 году была Япония, а сейчас вырисовывается Северная Корея.

Нынешние США — это страна невыученных уроков. И главный прогульщик — Дональд Трамп. Те кто изучал историю или хотя бы интересовался ею, те видят, что мы повторяем в точности поход по граблям. А то, что привело к катастрофе однажды — приведет и во второй раз.

Европе один совет — готовиться к войне. Желательно в союзе Украиной. Другой армии, кроме ВСУ, способной противостоять российской, в целом мире не существует.

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