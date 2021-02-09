У Степанова є квартира біля палацу "Україна" за 23,5 млн грн, — ЗМІ

Квартира площею 341 кв. м. записана на дружину міністра Наталію.

Видання "Країна" опублікувало матеріал, у якому стверджує, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов живе в елітній багатоповерхівці біля ПК "Україна". За їхніми підрахунками, вартість такої квартири — близько 850 тисяч доларів США, що еквівалентно 23,5 млн грн.

Журналісти пишуть, що висотка, у якій живе Степанов, вельми респектабельна. На вході і в ліфті облаштована пропускна система, є охорона та консьєрж. У підземний гараж можна потрапити прямо з поверху.

Вартість квадратного метра в такому будинку становить близько 2,5 тис. доларів. А, судячи з декларації міністра, площа квартири, у якій живе Степанов, становить 340,9 кв. м. Оформлена житлоплоща на його дружину.

Нагадаємо: раніше в ЗМІ повідомляли, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, що курирує на Банковій проекти "Великого будівництва", нібито придбав заміський маєток в елітному котеджному містечку поряд з Києвом. Вартість покупки становить понад 10 млн грн.

А в блозі Фокусу голова Житлового союзу України розповідав, чому, на його думку, чиновники Зеленського купують особняки на фоні розрухи в ЖКГ.