У Степанова есть квартира возле дворца "Украина" за 23,5 млн грн, - СМИ

Квартира площадью 341 кв. м. записана на жену министра Наталью.

Издание "Страна" опубликовало материал, в котором утверждает, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов живет в элитной многоэтажке возле ДК "Украина". По их подсчетам, стоимость такой квартиры — около 850 тысяч долларов США, что эквивалентно 23,5 млн грн.

Журналисты пишут, что высотка, в которой живет Степанов, весьма респектабельная. На входе и в лифте обустроена пропускная система, есть охрана и консьерж. В подземный гараж можно попасть прямо с этажа.

Стоимость квадратного метра в таком здании составляет около 2,5 тыс. долларов. А, судя по декларации министра, площадь квартиры, в которой живет Степанов, составляет 340,9 кв. м. Оформлена жилплощадь на его супругу.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, курирующий на Банковой проекты "Большого строительства", якобы приобрел загородное поместье в элитном коттеджном городке рядом с Киевом. Стоимость покупки составила более 10 млн грн.

А в блоге Фокусе глава Жилищного союза Украины рассказывал почему, по его мнению, чиновники Зеленского покупают особняки на фоне разрухи в ЖКХ.