"Гаманець Медведчука": РНБО може ввести санкції проти бізнесменів і топ-чиновників Білорусі

Бізнесмени і політики нібито підтримують режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Рада національної безпеки та оборони розгляне питання про введення санкцій проти ряду громадян Білорусі. Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у відповідь на депутатський запит Олексія Гончаренка, який розмістив фото документа в "Телеграмі".

Зазначається, що запит про обмежувальні заходи проти громадян Білорусі вже направили до Апарату РНБО, нардепа проінформують про прийняте рішення. Як пояснив Олексій Гончаренко, мова йде про білоруських бізнесменів і топ-чиновників, які підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Народний депутат назвав їх "ворогами України" і висловив надію, що РНБО незабаром введе проти них санкції.

[ + – ] Відповідь Єрмака Гончаренку Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Серед прихильників Лукашенка автор запиту виділив Миколу Воробʼя — проти нього вже ввів обмеження Європейський союз. Олексій Гончаренко повʼязує бізнесмена не тільки з президентом Білорусі, але і з Віктором Медведчуком, за його словами український нардеп з "ОПЗЖ" тримає в банку Воробʼя великі гроші разом з Тарасом Козаком.

"Саме Микола Воробей володіє "ПрикарпатЗахідтранс". Це компанія, якою користувався Медведчук і яка володіла сумнозвісною трубою Медведчука. Тобто, по суті, крім того, що Воробей є «гаманцем» Лукашенка, він і є «гаманцем» Медведчука", — написав представник "Європейської солідарності".

Раніше РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і ще 6 осіб. Обмеження наклали на все майно та активи, а також на будь-які операції. Крім того, Рада оголосила про намір повернути в державну власність трубопровід "ПрикарпатЗахідТранс".

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев визнав, що поки що немає документально підтверджених підстав для застосування санкцій проти Віктора Медведчука. Імовірно він займався фінансуванням тероризму.

Писали також, що 9 березня СБУ викликала Віктора Медведчука на допит у рамках розслідування справи про державну зраду. Як припустило джерело, правоохоронці перевіряють інформацію з нещодавно опублікованої в ЗМІ нібито телефонної розмови Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова у 2014 році.