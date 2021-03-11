"Кошелек Медведчука": CНБО может ввести санкции против бизнесменов и топ-чиновников Беларуси

Бизнесмены и политики якобы поддерживают режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о введении санкций против ряда граждан Беларуси. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в ответ на депутатский запрос Алексея Гончаренко, который разместил фото документа в "Телеграм".

Отмечается, что запрос об ограничительных мерах против граждан Беларуси уже направили в Аппарат СНБО, нардепа проинформируют о принятом решении. Как объяснил Алексей Гончаренко, речь идет о белорусских бизнесменах и топ-чиновниках, которые поддерживают самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Народный депутат назвал их "врагами Украины" и выразил надежду, что СНБО вскоре введет против них санкции.

[ + – ] Ответ Ермака Гончаренко Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Среди сторонников Лукашенко автор запроса выделил Николая Воробья — против него уже ввел ограничения Европейский союз. Алексей Гончаренко связывает бизнесмена не только с президентом Беларуси, но и с Виктором Медведчуком, по его словам украинский нардеп из "ОПЗЖ" держит в банке Воробья большие деньги вместе с Тарасом Козаком.

"Именно Николай Воробей владеет "ПрикарпатЗападтранс". Это компания, которой пользовался Медведчук и владевшей печально трубой Медведчука. То есть, по сути, кроме того, что Воробей является «кошельком» Лукашенко, он и является «кошельком» Медведчука", — написал представитель "Европейской солидарности".

Ранее СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще 6 лиц. Ограничения наложили на все имущество и активы, а также на любые операции. Кроме того, Совет объявил о намерении вернуть в государственную собственность рубопровод "ПрикарпатЗападТранс".

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев признал, что пока нет документально подтвержденных оснований для применения санкций против Виктора Медведчука. Предположительно он занимался финансирование терроризма.

Писали также, что 9 марта СБУ вызвала Виктора Медведчука на допрос в рамках расследования дела о государственной измене. Как предположил источник, правоохранители проверяют информацию из недавно опубликованного в СМИ якобы телефонного разговора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в 2014 году.