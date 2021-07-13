Суд заарештував майно нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, — ЗМІ

В Офісі Генпрокурора заявили, що таке рішення було прийняте за їх клопотанням.

Видання УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора повідомило, що майно соратника Віктора Медведчука і народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака заарештоване за рішенням Печерського районного суду.

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Втім, зазначають журналісти, у відомстві не розповіли, яке саме майно парламентаря опинилося під арештом.

"Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора прийняв рішення про арешт рухомого і нерухомого майна Козака", — розповіли у пресслужбі ОГП виданню "Інтерфакс".

Зазначимо, 11 травня глава Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час спільного брифінгу з головою СБУ Іваном Бакановим повідомила, що Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку оголошено про підозру у державній зраді і спробі пограбування національних ресурсів на території окупованого Криму. Тоді ж Баканов заявив, що Козак покинув територію України.

Пізніше СБУ оголосила Козака в розшук і через суд отримав дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинене.