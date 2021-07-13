Суд арестовал имущество нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, - СМИ

В Офисе Генпрокурора заявили, что такое решение было принято по их ходатайству.

Издание УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора сообщило, что имущество соратника Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака арестовано по решению Печерского районного суда.

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Впрочем, отмечают журналисты, в ведомстве не рассказали, какое именно имущество парламентария оказалось под арестом.

"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", — рассказали в пресс-службе ОГП изданию "Интерфакс".

Отметим, 11 мая глава Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время совместного брифинга с главой СБУ Иваном Бакановым сообщила, что Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку объявлено о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов на территории оккупированного Крыма. Тогда же Баканов заявил, что Козак покинул территорию Украины.

Позже СБУ объявила Козака в розыск и через суд получила разрешение на его задержание.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено.