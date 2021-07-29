Засідання РНБО пройде в Донецькій області, на ньому розглянуть 8 питань, — Данілов

У відомстві хочуть практикувати виїзні засідання, щоб до них можна було залучити органи самоврядування.

Секретар РНБО України Олексій Данілов підтвердив інформацію про виїзне засідання Ради нацбезпеки в Донецькій області, заявив топчиновник в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, президент Володимир Зеленський вже сформував порядок завтрашнього виїзного засідання РНБО у Донецькій області.

У рамках п'ятничного засідання РНБО розгляне вісім питань, запевняє Олексій Данілов.

Секретар РНБО анонсував розгляд питань, пов'язаних із безпекою, енергетикою, медициною та водопостачанням.

"Засідання, яке буде завтра, воно буде на території Донецької області, порядок денний сформований, президент погодив порядок денний. Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою тощо. Вісім питань завтра будемо розглядати", — підкреслив Олексій Данілов в ефірі телеканалу.

Секретар РНБО запевнив, що практика проведення виїзних засідань буде регулярною з метою залучення до переговорів органів місцевого самоврядування.

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО проведе 30 липня засідання в Донецькій області. Як повідомляли обізнані джерела, РНБО на виїзному засіданні розгляне ситуацію на лінії зіткнення, де почастішали обстріли з боку окупантів, а також питання, пов'язані з охороною державного кордону.

Також Фокус розповідав, що Руслан Хомчак братиме участь в засіданні РНБО після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ. Указом Володимира Зеленського генерал-майор Руслан Хомчак призначений першим заступником секретаря Ради нацбезпеки України.