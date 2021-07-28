Наступне засідання РНБО відбудеться в Донецькій області, — ЗМІ

Рада нацбезпеки розгляне ситуацію на лінії зіткнення та питання, пов'язані з охороною державного кордону

Рада національної безпеки і оборони України проведе виїзне засідання в Донецькій області, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на свої інформовані джерела.

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За даними журналістів, виїзне засідання РНБО в Донецькій області відбудеться 30 липня.

У ході засідання розглянуть ситуацію на лінії зіткнення, де почастішали обстріли з боку проросійських бойовиків, а також питання, пов'язані з охороною державного кордону.

"Виїзне засідання пройде 30 липня в Донецькій області. РНБО розгляне ситуацію на лінії зіткнення і комплекс питань, пов'язаних з охороною державного кордону", — заявило джерело, наближене до силового відомства.

Відзначимо, що це буде перше засідання РНБО за участю Руслана Хомчака після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ. Указом президента Володимира Зеленського генерал-майор був призначений першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Раніше Фокус розповідав, що РНБО обговорить зниження цін на електрику. Володимир Зеленський пообіцяв, що "сюрпризів" із 1 серпня в вигляді підвищення вартості електроенергії не буде. Для деяких категорій українців тариф на електроенергію складе менше 1,68 грн/кВт-год.

Також Фокус повідомляв, що РНБО створить реєстр заборонених сайтів. Йдеться про створення реєстру сайтів, які оператори повинні будуть блокувати. Однак поки невідомо, на якій підставі туди потраплятимуть сайти. До реєстру заборонених сайтів можуть потрапити близько 400 сайтів.