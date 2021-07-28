Следующее заседание СНБО пройдет в Донецкой области, — СМИ

Совет нацбезопасности рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и вопросы, связанные с охраной государственной границы

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет выездное заседание в Донецкой области, сообщает Интерфакс, ссылаясь на свои осведомленные источники.

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По данным журналистов, выездное заседание СНБО в Донецкой области состоится 30 июля.

В ходе заседания рассмотрят ситуацию на линии соприкосновения, где участились обстрелы со стороны пророссийских боевиков, а также вопросы, связанные с охраной государственной границы.

"Выездное заседание пройдет 30 июля в Донецкой области. СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы", — заявил источник, приближенный к силовому ведомству.

Отметим, что это будет первое заседание СНБО с участием Руслана Хомчака после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ. Указом президента Владимира Зеленского генерал-майор был назначен первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Ранее Фокус рассказывал, что СНБО обсудит понижение цен на электричество. Владимир Зеленский пообещал, что "сюрпризов" с 1 августа в виде повышения стоимости электроэнергии не будет. Для некоторых категорий украинцев тариф на электроэнергию составит менее 1,68 грн/кВт-ч.

Также Фокус сообщал, что СНБО создаст реестр запрещенных сайтов. Речь идет о создании реестра сайтов, которые операторы должны будут блокировать. Однако пока неизвестно, на каком основании туда будут попадать сайты. В реестр запрещенных сайтов могут попасть около 400 сайтов.