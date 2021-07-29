Заседание СНБО пройдет в Донецкой области, на нем рассмотрят 8 вопросов, — Данилов

В ведомстве хотят практиковать выездные заседания, чтобы к ним можно было привлечь органы самоуправления.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил информацию о выездном заседании Совета нацбезопасности в Донецкой области, заявил топ-чиновник в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, президент Владимир Зеленский уже сформировал повестку завтрашнего выездного заседания СНБО в Донецкой области.

В рамках пятничного заседания СНБО рассмотрит восемь вопросов, уверяет Алексей Данилов.

Секретарь СНБО анонсировал рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью, энергетикой, медициной и водоснабжении.

"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", — подчеркнул Алексей Данилов в эфире телеканала.

Секретарь СНБО заверил, что практика проведения выездных заседаний будет регулярной с целью привлечения к переговорам органов местного самоуправления.

Ранее Фокус сообщал, что СНБО проведет 30 июля заседание в Донецкой области. Как сообщали осведомленные источники, СНБО на выездном заседании рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения, где участились обстрелы со стороны оккупантов, а также вопросы, связанные с охраной государственной границы.

Также Фокус рассказывал, что Руслан Хомчак будет участвовать в заседании СНБО после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ. Указом Владимира Зеленского генерал-майор Руслан Хомчак назначен первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности Украины.