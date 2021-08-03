Спікеру Ради Разумкову заборонили відвідувати зону ООС на Донбасі

На 3 серпня у спікера Ради була запланована поїздка на Донбас. Заборона була оголошена головнокомандувачем ЗСУ.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скасував офіційний візит у зоні проведення ООС через заборону головнокомандувача ЗСУ, повідомляється на сайті парламенту.

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Відомо, що напередодні поїздки на Донбас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який змінив на цій посаді Руслана Хомчака, оголосив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення операції Об'єднаних сил.

Спікер Парламенту Дмитро Разумков через заборону головнокомандувача ЗСУ скасував свою поїздку в зону проведення ООС.

На сайті Верховної Ради сказано, що Дмитро Разумков у процесі офіційного візиту планував ознайомитися з оперативною ситуацією на лінії фронту, поспілкуватися з місцевими жителями і військовослужбовцями.

Пресцентр штабу ООС повідомив, що заборона на відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил діятиме до 10 днів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Facebook пояснив, що ці обмеження пов'язані з процесом прийому-передачі посади Командувача ООС. Генерал-майор висловив надію, що політики і чиновники зрозуміють доцільність введення цієї заборони.

"Мною було ухвалене рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення Операції Об'єднаних сил посадовими особами та парламентаріями в зв'язку з процесом прийому-передачі посади Командувача Операції Об'єднаних сил. Цей процес повинен відбутися в спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави. Сподіваюся на розуміння політиків і чиновників", — написав Залужний у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що Валерій Залужний став новим головнокомандувачем ЗСУ. На цій посаді генерал-майор змінив Руслана Хомчака, який був звільнений за рішенням Володимира Зеленського.

Також Фокус у своїй статті розбирався, що стало причиною заміни Хомчака на Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ.