Спикеру Рады Разумкову запретили посещать зону ООС на Донбассе

На 3 августа у спикера Рады была запланирована поездка на Донбасс. Запрет был объявлен главнокомандующим ВСУ.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отменил официальный визит в зоне проведения ООС из-за запрета главнокомандующего ВСУ, сообщается на сайте парламента.

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Известно, что накануне поездки на Донбасс главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сменивший на этой должности Руслана Хомчака, объявил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил.

Спикер Парламента Дмитрий Разумков из-за запрета главнокомандующего ВСУ отменил свою поездку в зону проведения ООС.

На сайте Верховной Рады сказано, что Дмитрий Разумков в ходе официального визита планировал ознакомиться с оперативной ситуацией на линии фронта, пообщаться с местными жителями и военнослужащими.

Пресс-центр штаба ООС сообщил, что запрет на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил будет действовать до 10 дней.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Facebook объяснил, что данные ограничения связаны с процессом приема-передачи должности Командующего ООС. Генерал-майор выразил надежду, что политики и чиновники поймут целесообразность введение данного запрета.

"Мной было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения Операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности Командующего Операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", — написал Залужный в своем Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что Валерий Залужный стал новым главнокомандующим ВСУ. На этой должности генерал-майор сменил Руслана Хомчака, который был уволен по решению Владимира Зеленского.

Также Фокус в своей статье разбирался, что стало причиной замены Хомчака на Залужного на должности главнокомандующего ВСУ.