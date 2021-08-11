"Впровадження комплексної аналітики в роботу правоохоронних органів кардинально вплине на умови ведення бізнесу в Україні", - голова ДФС Мельник

Запровадження аналітичного підходу у роботу правоохоронців, зокрема орієнтованих на розслідування економічних правопорушень, дозволить покращити умови ведення бізнесу в Україні та підвищити економічну безпеку держави.

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Таку думку висловив голова ДФС Вадим Мельник в інтерв"ю "РБК-Україна".

"Озвучу, можливо, неочевидну для когось думку: впровадження комплексної аналітики в роботу правоохоронних органів кардинально вплине на умови ведення бізнесу в нашій країні.

Цього року ми в ДФС змінили репресивний підхід в роботі на безпековий підхід. В контексті економічної безпеки це означає, що силовий тиск на бізнес звільнив місце для безпеки бізнес середовища та екологічності ведення бізнесу.

Робота правоохоронного органу в рамках безпекового підходу до правоохоронної діяльності забезпечується саме аналітикою. Вона дає змогу спрямовувати основні зусилля на боротьбу з явищами, які породжують кримінал, впливати на кримінальне середовище, і лише у другу чергу – працювати з конкретними суб"єктами", — вказує Мельник.

Запуск Бюро економічної безпеки, на думку Мельника, є додатковим інструментом покращення бізнес-клімату в Україні.

"На мою думку вкрай важливо, що закон про БЕБ створює інституційні умови для захисту як економічних процесів, так і суб"єктів господарської діяльності від тиску силових органів. Саме аналітична робота буде основною функцією Бюро економічної безпеки. Наприклад, Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.

Бюро економічної безпеки стане єдиним органом державної влади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами. Натомість відповідних повноважень позбавляться Служба безпеки, інші правоохоронні органи, а податкова міліція взагалі буде ліквідована. Все це дозволить усунути дублювання правоохоронних та контролюючих функцій і зменшить кількість державних органів, які можуть контактувати з бізнесом з питань розслідування економічних і фінансових злочинів", — зазначив Вадим Мельник.

Мельник додав, що у роботу БЕБ буде покладено два концептуальні підходи:

"Якщо сказати простіше, то у законі "Про Бюро економічної безпеки України" закладено два концептуальних аспекти. По-перше, це аналітика, а потім слідча дія. Аналітики даватимуть рекомендації, як виявити нелегальний бізнес, його локацію, принципи роботи і як його ліквідувати (у законодавчий чи силовий спосіб). По-друге – це знищення системних кримінальних проявів (центри мінімізації, центри скруток по ПДВ)".

Нагадаємо, за 7 місяців 2021 року ДФС припинила діяльність понад 100 виробництв контрафактної підакцизної продукції.