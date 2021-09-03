Єрмак у прямому ефірі потролив Порошенка через його настанови Зеленському (відео)
Глава ОП, відповідаючи ведучій програми, назвав Зеленського "найкращим президентом в історії України", який прислухається до досвідчених людей. Але кінець його фрази був досить несподіваним.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" від 2 вересня потролив п'ятого президента України, голову партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.
Відповідаючи на питання журналістки Наталії Мосейчук про те, чи прислухався президент Володимир Зеленський до настанов Порошенка під час своєї поїздки в США, Єрмак відповів, що чинний глава держави — "кращий президент за всю історію".
"Тому він, безумовно, прислухається до думок не тільки членів своєї команди, але й до людей, які дійсно мають досвід і необхідні знання", — продовжив Єрмак.
Однак у кінці свого висловлювання Єрмак заявив, що в списку таких людей навряд чи є п'ятий президент України.
Йшлося, судячи з усього, про ті рекомендації, які Порошенко записав напередодні візиту Зеленського в Вашингтон — 30 серпня.
У них Порошенко рекомендує Зеленському встановити добрі особисті стосунки з президентом США Джо Байденом, підтвердити рішучу націленість на поглиблення стратегічного партнерства з США, переконати американців у щирості й ефективності Банкової у введенні реформ в Україні і так далі.
Раніше Єрмак заявив про те, що документ, підписаний Зеленським і Байденом за підсумками їхньої зустрічі у Вашингтоні, дає можливість США вводити нові санкції проти Росії. За його ловами, США, як і раніше, підтримують прагнення Києва до євроатлантичної інтеграції, проте зазначив, що в НАТО є країни, які не бажають розширення альянсу за рахунок Києва.
Раніше Фокус писав про те, що США й Україна опублікували спільну заяву під час зустрічі Зеленського і Байдена. Документ із п'яти блоків торкається питань безпеки, оборони, демократії, енергобезпеки, економічного процвітання та боротьби з коронавірусом.