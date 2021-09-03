Єрмак у прямому ефірі потролив Порошенка через його настанови Зеленському (відео)

Глава ОП, відповідаючи ведучій програми, назвав Зеленського "найкращим президентом в історії України", який прислухається до досвідчених людей. Але кінець його фрази був досить несподіваним.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" від 2 вересня потролив п'ятого президента України, голову партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

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Відповідаючи на питання журналістки Наталії Мосейчук про те, чи прислухався президент Володимир Зеленський до настанов Порошенка під час своєї поїздки в США, Єрмак відповів, що чинний глава держави — "кращий президент за всю історію".

"Тому він, безумовно, прислухається до думок не тільки членів своєї команди, але й до людей, які дійсно мають досвід і необхідні знання", — продовжив Єрмак.

Однак у кінці свого висловлювання Єрмак заявив, що в списку таких людей навряд чи є п'ятий президент України.

Йшлося, судячи з усього, про ті рекомендації, які Порошенко записав напередодні візиту Зеленського в Вашингтон — 30 серпня.

У них Порошенко рекомендує Зеленському встановити добрі особисті стосунки з президентом США Джо Байденом, підтвердити рішучу націленість на поглиблення стратегічного партнерства з США, переконати американців у щирості й ефективності Банкової у введенні реформ в Україні і так далі.

Раніше Єрмак заявив про те, що документ, підписаний Зеленським і Байденом за підсумками їхньої зустрічі у Вашингтоні, дає можливість США вводити нові санкції проти Росії. За його ловами, США, як і раніше, підтримують прагнення Києва до євроатлантичної інтеграції, проте зазначив, що в НАТО є країни, які не бажають розширення альянсу за рахунок Києва.

Раніше Фокус писав про те, що США й Україна опублікували спільну заяву під час зустрічі Зеленського і Байдена. Документ із п'яти блоків торкається питань безпеки, оборони, демократії, енергобезпеки, економічного процвітання та боротьби з коронавірусом.