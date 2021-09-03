Ермак в прямом эфире потроллил Порошенко из-за его наставлений Зеленскому (видео)

Глава ОП, отвечая ведущей программы, назвал Зеленского "лучшим президентом в истории Украины", который прислушивается к опытным людям. Но конец его фразы был весьма неожиданным.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" от 2 сентября потроллил пятого президента Украины, главу партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

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Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук о том, прислушался ли президент Владимир Зеленский к наставлениям Порошенко во время своей поездки в США, Ермак ответил, что действующий глава государства — "лучший президент за всю историю".

"Потому он, безусловно, прислушивается к мыслям не только членов своей команды, но и к людям, которые, действительно, имеют опыт и необходимые знания", — продолжил Ермак.

Однако в конце своего высказывания Ермак заявил, что в списке таких людей вряд ли есть пятый президент Украины.

Речь, судя по всему, шла о тех наставлениях, которые Порошенко записал в преддверии визита Зеленского в Вашингтон — 30 августа.

В них Порошенко рекомендует Зеленскому установить добрые личные отношения с президентом США Джо Байденом, подтвердить решительную нацеленность на углубление стратегического партнерства с США, убедить американцев в искренности и эффективности Банковой во введении реформ в Украине и так далее.

Ранее Ермак заявил о том, что документ, подписанный Зеленским и Байденом по итогам их встречи в Вашингтоне, дает возможность США вводить новые санкции против России. По его ловам, США, как и ранее, поддерживают стремление Киева к евроатлантической интеграции, однако отметил, что в НАТО есть страны, которые не желают расширения альянса за счет Киева.

Ранее Фокус писал о том, что США и Украина опубликовали совместное заявление во время встречи Зеленского и Байдена. Документ из пяти блоков затрагивает вопросы безопасности, обороны, демократии, энергобезопасности, экономического процветания и борьбы с коронавирусом.