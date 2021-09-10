"Слуга" Сушко назвав помилкою голосування за запит до Зеленського про визнання Єрмака "співробітником ФСБ"

Парламентарій запевняє, що спочатку хотів утриматися, а пізніше вирішив голосувати проти ініціативи, проте в останню секунду в системі "Рада" загорілося зелене світло.

Депутат Верховної Ради України і заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко не збирався голосувати за ініціативу нардепа Гео Лероса про запит президенту Володимиру Зеленському, щоб той клопотався перед президентом РФ Володимиром Путіним про присвоєння керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку звання "заслужений працівник ФСБ РФ". Про це парламентарій розповів Фокусу.

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Нардеп заявив, що це його голосування "за" було технічною помилкою.

"Спочатку натискав "жовту" — щоб утриматися. Потім прийняв рішення взагалі проти цього запиту проголосувати, але чомусь загорівся зелений колір в останню секунду. І система зарахувала таким чином. Після цього відразу ж написав заяву, щоб зарахувати мою позицію проти. І після цього голова Ради з трибуни озвучив мою заяву, щоб зарахувати мій голос проти", — розповів Сушко.

І справді, після голосування перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зачитав заяву Сушка про те, щоб з даного голосування зарахували його голос "проти".

Раніше цього ж дня повідомлялося, що Павло Сушко під час засідання Верховної Ради проголосував на підтримку запиту до президента України Володимира Зеленського про клопотання перед російським лідером Володимиром Путіним про присвоєння керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку звання "заслуженого працівника ФСБ РФ" через "зрив операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера". Ініціатором голосування був виключений з президентської фракції нардеп Гео Лерос.