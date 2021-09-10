"Слуга" Сушко назвал ошибкой голосование за запрос к Зеленскому о признании Ермака "сотрудником ФСБ"

Парламентарий уверяет, что изначально хотел воздержаться, а позже решил голосовать против инициативы, однако в последнюю секунду в системе "Рада" загорелся зеленый свет.

Депутат Верховной Рады Украины и замглавы фракции "Слуга народа" Павел Сушко не собирался голосовать за инициативу нардепа Гео Лероса о запросе президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот ходатайствовал перед президентом РФ Владимиром Путиным о присвоении руководителю Офиса президента Андрею Ермаку звания "заслуженный работник ФСБ РФ". Об этом парламентарий рассказал Фокусу.

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Нардеп заявил, что это его голосование "за" было технической ошибкой.

"Сначала нажимал "желтую" — чтобы воздержаться. Потом принял решение вообще против этого запроса проголосовать, но почему-то загорелся зеленый цвет в последнюю секунду. И система засчитала таким образом. После этого сразу же написал заявление, чтобы засчитать мою позицию против. И после этого председатель Рады с трибуны озвучил мое заявление, чтобы засчитать мой голос против", — рассказал Сушко.

И в самом деле, после голосования первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зачитал заявление Сушко о том, чтобы по данному голосованию засчитали его голос "против".

О чем идет речь?

Павел Сушко во время заседания Верховной Рады 10 сентября проголосовал в поддержку запроса к Владимиру Зеленскому, чтобы тот о попросил у своего российского коллеги Владимира Путина присвоить руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку звания "заслуженного работника ФСБ РФ" из-за "срыва операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера". Инициатором голосования был исключенный из президентской фракции нардеп Гео Лерос.

Лероса исключили посл того, как нардеп во время заседания Рады раскритиковал Зеленского и заявил, что "Украина летит в пропасть".

Следует напомнить, что в конце июля 2020 года в Беларуси была задержана группа наемников из 33 человек, причастных к российской частной военной компании "Вагнера". Некоторые из них воевали на стороне боевиков на Донбассе.

В августе того же года Генпрокуратура РФ сообщила, что Беларусь передала их российским специалистам. Тогда же некоторые СМИ и блогеры стали утверждать, что украинские спецслужбы собирались провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", однако план был сорван по вине руководителя ОП Ермака. Позже и Зеленский и представители его администрации неоднократно заявляли, что сведения об этой операции являются вымыслом.