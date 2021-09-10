"Слуга" Сушко поддержал запрос к Зеленскому ходатайствовать Путину о признании Ермака "сотрудником ФСБ"
Помимо нардепа от президентской фракции "за" инициативу проголосовали 19 парламентариев от других политсил и ее автор, исключенный из "Слуги народа" Гео Лерос.
Народный депутат и заместитель главы фракции "Слуга народа" Павел Сушко во время заседания Верховной Рады проголосовал в поддержку запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходатайстве перед российским лидером Владимиром Путиным о присвоении руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку звания "заслуженного работника ФСБ РФ" из-за "срыва операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера". Об этом свидетельствуют обнародованные на парламентском портале результаты поименного голосования.
Всего "за" обращение проголосовал 21 народный депутат. Павел Сушко оказался единственным парламентарием от "Слуги народа", поддержавшим этот запрос. Также кнопки "за" нажали 15 представителей "Европейской солидарности", 3 избранных от "Голоса", 1 член группы "Доверие" и внефракционный Гео Лерос, который и является автором обращения.
Фокус попытался связаться с Павлом Сушко, чтобы узнать, почему он проголосовал в поддержку этой инициативы. Его помощница Ярослава Гурбик сообщила нам, что нардеп находится на рабочей встрече, однако, вероятно, сможет дать комментарий через какое-то время. В случае, если это произойдет, мы дополним этот материал его словами или опубликуем их отдельной новостью.
На парламентских выборах 2019 года Павел Сушко был избран народным депутатом Украины как 28 номер в списке партии "Слуга народа". Он является одним из заместителей главы фракции и заместителем руководителя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Также Павел Сушко возглавляет Харьковскую областную ячейку партии "Слуга народа".
Отметим, автор запроса касательно обращения к Путину о присвоении Ермаку звания "заслуженный сотрудник ФСБ", Гео Лерос, также был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", однако в сентябре 2020 года его исключили из фракции этой политсилы. Произошло это вскоре после того, как парламентарий во время заседания Рады раскритиковал Зеленского и заявил, что "Украина летит в пропасть".
Напомним, 29 июля 2020 года под Минском задержали группу наемников из 33 человек, причастных к российской частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевала на стороне боевиков на Донбассе. 14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что белорусская сторона передала их российским специалистам. Тогда же некоторые журналисты и блогеры начали распространять информацию о том, что украинские спецслужбы собирались провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", однако план был сорван по вине руководителя ОП Ермака. Позже и Зеленский и представители его администрации неоднократно заявляли, что сведения об этой операции являются вымыслом.