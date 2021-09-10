"Слуга" Сушко поддержал запрос к Зеленскому ходатайствовать Путину о признании Ермака "сотрудником ФСБ"

Помимо нардепа от президентской фракции "за" инициативу проголосовали 19 парламентариев от других политсил и ее автор, исключенный из "Слуги народа" Гео Лерос.

Народный депутат и заместитель главы фракции "Слуга народа" Павел Сушко во время заседания Верховной Рады проголосовал в поддержку запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходатайстве перед российским лидером Владимиром Путиным о присвоении руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку звания "заслуженного работника ФСБ РФ" из-за "срыва операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера". Об этом свидетельствуют обнародованные на парламентском портале результаты поименного голосования.

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Всего "за" обращение проголосовал 21 народный депутат. Павел Сушко оказался единственным парламентарием от "Слуги народа", поддержавшим этот запрос. Также кнопки "за" нажали 15 представителей "Европейской солидарности", 3 избранных от "Голоса", 1 член группы "Доверие" и внефракционный Гео Лерос, который и является автором обращения.

[ + – ] Голосование ВРУ за ходатайство Зеленского к Путину о присвоении Ермаку "заслуженного сотрудника ФСБ"

Фокус попытался связаться с Павлом Сушко, чтобы узнать, почему он проголосовал в поддержку этой инициативы. Его помощница Ярослава Гурбик сообщила нам, что нардеп находится на рабочей встрече, однако, вероятно, сможет дать комментарий через какое-то время. В случае, если это произойдет, мы дополним этот материал его словами или опубликуем их отдельной новостью.

На парламентских выборах 2019 года Павел Сушко был избран народным депутатом Украины как 28 номер в списке партии "Слуга народа". Он является одним из заместителей главы фракции и заместителем руководителя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Также Павел Сушко возглавляет Харьковскую областную ячейку партии "Слуга народа".

Отметим, автор запроса касательно обращения к Путину о присвоении Ермаку звания "заслуженный сотрудник ФСБ", Гео Лерос, также был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", однако в сентябре 2020 года его исключили из фракции этой политсилы. Произошло это вскоре после того, как парламентарий во время заседания Рады раскритиковал Зеленского и заявил, что "Украина летит в пропасть".

Напомним, 29 июля 2020 года под Минском задержали группу наемников из 33 человек, причастных к российской частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевала на стороне боевиков на Донбассе. 14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что белорусская сторона передала их российским специалистам. Тогда же некоторые журналисты и блогеры начали распространять информацию о том, что украинские спецслужбы собирались провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", однако план был сорван по вине руководителя ОП Ермака. Позже и Зеленский и представители его администрации неоднократно заявляли, что сведения об этой операции являются вымыслом.