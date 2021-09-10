"Слуга" Сушко підтримав запит до Зеленського клопотати Путіну про визнання Єрмака "співробітником ФСБ"

Крім нардепа, від президентської фракції "за" ініціативу проголосували 19 парламентаріїв від інших політсил та її автор, якого виключили зі "Слуги народу", Гео Лерос.

Народний депутат і заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко під час засідання Верховної Ради проголосував на підтримку запиту до президента України Володимира Зеленського про клопотання перед російським лідером Володимиром Путіним про присвоєння керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку звання "заслуженого працівника ФСБ РФ" через "зрив операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера". Про це свідчать оприлюднені на парламентському порталі результати поіменного голосування.

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Усього "за" звернення проголосував 21 народний депутат. Павло Сушко виявився єдиним парламентарієм від "Слуги народу", хто підтримав цей запит. Також кнопки "за" натиснули 15 представників "Європейської солідарності", 3 обраних від "Голосу", 1 член групи "Довіра" і позафракційний Гео Лерос, який і є автором звернення.

[ + – ] Голосування ВРУ за клопотання Зеленського до Путіна про присвоєння Єрмаку "заслуженого працівника ФСБ"

Фокус спробував зв'язатися з Павлом Сушком, щоб дізнатися, чому він проголосував на підтримку цієї ініціативи. Його помічниця Ярослава Гурбик повідомила нам, що нардеп на робочій зустрічі, проте, ймовірно, зможе дати коментар через якийсь час. У разі, якщо це станеться, ми доповнимо цей матеріал його словами або опублікуємо їх окремою новиною.

На парламентських виборах 2019 Павло Сушко був обраний народним депутатом України як 28 номер у списку партії "Слуга народу". Він є одним із заступників глави фракції і заступником керівника парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Також Павло Сушко очолює Харківський обласний осередок партії "Слуга народу".

Зазначимо, автор запиту щодо звернення до Путіна про присвоєння Єрмаку звання "заслужений працівник ФСБ", Гео Лерос, також був обраний до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу", однак, у вересні 2020 року його виключили з фракції цієї політсили. Сталося це невдовзі після того, як парламентарій під час засідання Ради розкритикував Зеленського і заявив, що "Україна летить у прірву".

Нагадаємо, 29 липня 2020 року за Мінськом затримали групу найманців з 33 осіб, причетних до російської приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювала на боці бойовиків на Донбасі. 14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що білоруська сторона передала їх російським фахівцям. Тоді ж деякі журналісти і блогери почали поширювати інформацію про те, що українські спецслужби збиралися провести спецоперацію із затримання "вагнерівців", однак, план був зірваний з вини керівника ОП Єрмака. Пізніше і Зеленський, і представники його адміністрації неодноразово заявляли, що відомості про цю операцію є вигадкою.