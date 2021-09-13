Главу штабу "Нацкорпусу" в Чернігові судять за образу президента (фото, відео)

Обвинуваченому за адміністративне правопорушення загрожує максимальне покарання у вигляді 15 діб арешту.

Об 11:00 13 вересня Новозаводський суд у Чернігові почав розгляд справи про написи на парканах міста з образами на адресу президента Володимира Зеленського. В авторстві написів типу "Зеля х**ло" запідозрили керівника місцевого підрозділу "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського.

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Тарнавський написав у Facebook, що не визнає своєї провини, тому що не бачить образи в цьому написі. "Саме так чернігівські поліцейські трактують графіті "Зеля х#йло". Хоча президент начебто Зеленський, а не "Зеля", ну і "х#йло" там написано через зірочку", — йдеться в дописі Тарнавського.

Виданню "Телеграф" він розповів, що в цій справі є передісторія. У серпні Тарнавський з однодумцями їхав на мітинг до Києва, щоб підтримати засуджених на 2 місяці членів "Нацкорпусу" з Харкова.

Дорогою їх зупинила поліція. "Їм потрібно було переписати всіх учасників цієї акції. Але ми не захотіли давати свої паспорти, тому що нічого протизаконного не планували", — розповів Тарнавський.

Після того, що сталося, націоналіст написав заяви в поліцію про численні порушення, допущені правоохоронцями під час зупинки автобуса.

Через кілька тижнів Тарнавського на вулиці в Чернігові оточили правоохоронці та повідомили про відкриття кримінального провадження за 120 написів, зроблених по місту. Незабаром, за його словами, кримінальну справу перекваліфікували в адміністративну.

"Поліція вирішила, що це зробив я. З доказів у них тільки те, що під час зупинки автобуса в серпні я пожартував і сказав, що малював "Зєля — х**ло". Але ці слова були сказані в пориві, я тоді міг сказати що завгодно", — сказав обвинувачений.

Тарнавський говорить, що якщо його визнають винним, він готовий буде прийняти покарання, як і його однопартійці, які "потрапили під режим Зеленського".

У поліції стверджують, що мають докази причетності Тарнавського до вчинення правопорушення. Зокрема, у них є відео, на якому він визнає свою причетність до хуліганських дій. Обвинуваченому загрожує штраф до 119 гривень, до 60 годин громадських робіт, до двох місяців виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

Нагадаємо, в серпні Фокус розбирався, як зачистка "Нацкорпусу" пов'язана з візитом Меркель і формулою Штайнмаєра.

Тоді ж ми писали, чому представників "Нацкорпусу" в Харкові затримали саме зараз.