Кохана Саакашвілі Ясько заявила, що відправиться в Грузію (відео)

За словами нардепки, перед від'їздом необхідно вирішити всі питання в Україні, пов'язані зі звільненням грузинського експрезидента.

Єлизавета Ясько — народна депутатка від фракції "Слуга народу" і кохана експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, заарештованого в цій країні — має намір після завершення справ в Україні відправитися до Грузії, щоб підтримати його. Про це вона розповіла журналісту видання "Телеграф".

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"Треба, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення, це по-перше. По-друге, треба, щоб підключилася міжнародна спільнота. Зараз це вже відбувається, дуже багато заяв. Україна посіла потужну чітку позицію. Президент Зеленський заявив, що ми будемо рятувати і повертати всіх громадян України, тому тут є багато роботи зараз в Україні. Через деякий час, я думаю, що я обов'язково туди (до Грузії — ред.) поїду, але це буде пізніше", — повідомила парламентарій.

Єлизавета Ясько зазначила, що останні кілька днів були "дуже насиченими" — починаючи тим, що візит Саакашвілі в Грузію називали фейком, і завершуючи його арештом. За її словами, було важливо, щоб у країні відбулися місцеві вибори, а не щоб люди попрямували на мітинги, а не на виборчі дільниці. У той же час, як вважає нардепка, "можна дуже з повагою ставитися до того, як грузини ставилися до вчорашнього дня і позавчорашнього, коли були вибори".

За словами Ясько, Міхеіл Саакашвілі поїхав до Грузії заради того, щоб надати допомогу країні в момент кризи, навіть незважаючи на українське громадянство.

Нагадаємо, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі і нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько оголосили про свої романтичні стосунки. Відеоролик із зізнанням опублікувала депутатка у своєму Facebook. На ньому експрезидент Грузії вважав за потрібне розповісти про свої любовні стосунки і попросив, щоб люди побажали їм щастя.

Увечері, 1 жовтня, Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії. Прем'єр країни Іраклі Гарібашвілі повідомив, що після затримання Міхеіла Саакашвілі доставили до пенітенціарної установи. Грузинські силовики, як стверджує Гарібашвілі, знали про маршрут пересування експрезидента Грузії й оперативно його затримали.