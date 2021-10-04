Возлюбленная Саакашвили Ясько заявила, что отправится в Грузию (видео)

По словам нардепа, что перед отъездом необходимо решить все вопросы в Украине, связанные с освобождением грузинского экс-президента.

Елизавета Ясько — народный депутат от фракции "Слуга народа" и возлюбленная экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, арестованного в этой стране — намерена после завершения дел в Украине отправиться в Грузию, чтобы поддержать его. Об этом она рассказала журналисту издания "Телеграф".

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"Надо, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление, это во-первых. Во-вторых, надо, чтобы подключилось международное сообщество. Сейчас это уже происходит, очень много заявлений. Украина заняла мощную четкую позицию. Президент Зеленский заявил, что мы будем спасать и возвращать всех граждан Украины, поэтому здесь есть много работы сейчас в Украине. Через некоторое время, я думаю, что я обязательно туда (в Грузию — ред.) поеду, но это будет позже", — сообщила рассказала парламентарий.

Елизавета Ясько отметила, что последние несколько дней были "очень насыщенными" — начиная тем, что визит Саакашвили в Грузию называли фейком, и завершая его арестом. По ее словам, однако, было важно, чтобы в стране состоялись местные выборы, а не чтобы люди направились на митинги, а не на избирательные участки. В то же время, как считает нардеп, "можно очень с уважением относиться к тому, как грузины относились ко вчерашнему дню и позавчерашнему, когда были выборы".

По словам Ясько, Михеил Саакашвили поехал в Грузию ради того, чтобы оказать помощь стране в момент кризиса, даже несмотря на украинское гражданство.

Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько объявили о своих романтических отношениях. Видеоролик с признанием опубликовала депутат в своем Facebook. На нем экс-президент Грузии счел нужным рассказать о своих любовных отношениях и попросил, чтобы люди пожелали им счастья.

Вечером, 1 октября, Михеила Саакашвили задержали в Грузии. Премьер страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что после задержания Михеила Саакашвили доставили в пенитенциарное учреждение. Грузинские силовики, как утверждает Гарибашвили, знали о маршруте передвижения экс-президента Грузии и оперативно его задержали.