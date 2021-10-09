Майже мільйон щодня. Корнієнко розповів, скільки грошей витрачають на роботу "Слуги народу"

Кошти необхідні для обслуговування офісів і великого апарату з 80 осіб. Керівництво партії задумалося над фандрайзингу.

Зміст партії "Слуга народу" обходиться приблизно в 345 мільйонів гривень на рік. Про це глава політичної сили Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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Таким чином на роботу "Слуг народу" з державного бюджету щодня виділяють майже мільйон гривень (понад 900 тисяч). За словами Олександра Корнієнко ці гроші витрачаються на обслуговування офісів у великих містах і підтримку представників у кожній з 1469 громад. Керівництво партії зараз розглядає модель фінансування за рахунок фандрайзингу (приватних пожертвувань), проте заважають вимоги Національного агентства по запобіганню корупції (НАПКА).

"У Києві має бути 10 величезних офісів з величезними центрами, в Харкові — один великий центральний офіс, в Кривому Розі — три офіси, тому що місто розтягнутий в довжину. Але те, про що ви говорите, це ще і питання організації", — заявив глава партії.

Олександр Корнієнко підкреслив, що "Слуга народу" до цих пір не вибудувала "сітку людей", щоб формувати політику на місцях. При цьому в апараті партії вже працює близько 80 осіб, чверть з яких складають фінансисти, які контролюють гроші політсили по всій країні.

"Інакше ми будемо не витримувати суворі рамки НАЗК і просто відберуть держфінансування", — зазначив нардеп.

Розвитком "Слуги народу" займаються 10-15 управлінців не з числа депутатів, які їздять по Україні і організовують процеси. Ще 30 осіб відповідають за медіа.

Раніше Олександр Корнієнко назвав причини відставки Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради. За його словами, колишній глава парламенту просував вигідні для нього ініціативи.

Писали також, що в листопаді "Слуга народу" може розглянути позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандата. За словами Олександра Корнієнка, питання планують додати до порядку планового з'їзду партії.

Фокус повідомляв, що перед смертю нардеп Антон Поляков розкритикував "слуг народу" в Facebook. У своєму останньому пості він дорікнув колег, які не з'явилися на засідання Верховної Ради, присвячене підвищенню пенсій українців.