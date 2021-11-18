Замах на Лещенка: прокурори показали, хто готував убивство міністра (фото)

Виконавцю вбивства міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка встигли передати $20 тис.

Вбивство міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка спланували двоє людей, їх уже затримали. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

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Крім убивства, підозрювані спланували викрадення, вимагання та завдання тяжких тілесних ушкоджень міністру.

Слідство встановило замовника й організатора – громадянина Сполучених Штатів Америки. За версією прокурорів, щоб вирішити проблемні питання в бізнесі, він залучив довірену особу. Кілеру ж передали частину грошей – 20 тисяч доларів.

[ + – ] Замовник замаху на Лещенка хотів вирішити питання у бізнесі Фото: Gp.gov.ua

[ + – ] Кілер отримав частину грошей Фото: Gp.gov.ua

Правоохоронці затримали організаторів під час проведення розрахунку, зазначили в Офісі генпрокурора.

Громадянину США та його довіреній особі повідомили про підозру у замаху на вбивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання.

Що це за громадянин США?

Фокус писав, що замовником замаху на главу Мінагрополітики міг бути громадянин США Курт Джейкоб Гроссанс. Лещенко у 2017-2018 роках керував фірмою ТОВ "Дакота Агро Інвестментс". Її кінцевий бенефіціар – Гроссанс. З березня по вересень 2018 року Лещенко керував ще одним підприємством американця — ТОВ "Гросанс".

Гросанс подавав до суду на Лещенка і хотів відсудити у нього 27 млн гривень. Позов американця не задовольнили.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сказав про запобігання замаху на Романа Лещенка. Глава МВС говорив також про замовницю-українку. Затриманим загрожує довічне ув'язнення.

Сам Лещенко заявляв, що був шокований інформацією про вбивство на замовлення. Міністр говорив про неодноразові погрози, які отримував він та члени його сім'ї. Вбивство міністра не звільнить від відповідальності за злочини у земельній сфері, стверджував Лещенко.