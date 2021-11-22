"Слугу народу" Куницького зупинили за порушення правил дорожнього руху в Харкові

Нардеп їхав своїм Porsche на засідання комітету Ради, де його колеги розглядали посилення відповідальності за подібні порушення.

У Харкові вранці в понеділок, 22 листопада, поліцейські зупинили народного депутата з фракції "Слуги народу" Олександра Куницького за кермом автомобіля Porsche через порушення правил дорожнього руху. У цей час політик прямував на виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, присвячене посиленню відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє телеграм-канал "Харків Life"

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Автор відповідного посту стверджує, що нардеп отримав штраф на підставі ч. 1 ст. 122 за порушення правил дорожнього руху на місці ДТП з шістьма жертвами, що сталася у 2017 році за участю Олени Зайцевої. У публікації також ідеться про те, що політик намагався оскаржити штраф разом зі своїм адвокатом. До посту було прикріплено фотографію з поліцейської дільниці, на якій зі спини зображено чоловіка в куртці, що сидить за столом навпроти співробітника поліції.

[ + – ] Скриншот посту телеграм каналу "Харків Life"

У свою чергу, представник Управління патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук не підтвердив і не спростував журналістам "Суспільного", що за кермом Porsche перебував саме Куницький. Водночас речник правоохоронців повідомив, що вказаний автомобіль дійсно зупиняли через "порушення рядності" руху. Також Гайдук зазначив, що ухвалу про притягнення водія до відповідальності поки не складали, оскільки затриманий просив перенести збір матеріалів про порушення.

"Поки що є підстави вважати, що особа вчинила адміністративне правопорушення. Є певна процедура. Якщо водій із якихось причин не може на місці бути присутнім при складанні матеріалу про адмінпорушення, потрібна юридична допомога, прийшов адвокат із проханням перенести. Це перенесли на завтра", — сказав спікер поліції.

Що відомо про нардепа?

Зазначимо, що Куницький завоював популярність до отримання ним мандата народного депутата як автоблогер. Він випускав відео на YouTube-каналі ZPSanek. У своїх роликах він цілеспрямовано порушував ПДР, після чого фіксував на камеру випадки, коли поліцейські не можуть правильно зафіксувати інцидент і скласти протокол.

Нагадаємо, раніше цього року помічника нардепа Дмитра Ніконова затримали після того, як, за версією слідства, підстрелив чоловіка на тлі суперечки через паркувальне місце.

Також ЗМІ повідомляли, що НАБУ проводило обшуки в харківській компанії Куницького.