Кіберполіція розпочала розслідування проти "Миротворця" через звернення Денісової (фото)

Приводом для запиту омбудсмена стала публікація на сайті особистих даних 13-річної мешканки Луганська Фаїни Савенкової.

Кіберполіція розпочала розслідування після публікації персональних даних у базі сайту "Миротворець". Цю інформацію правоохоронці підтвердили "Суспільному" у відповіді на журналістський запит.

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Повідомляється, що розслідування розпочалося після звернення омбудсмена з прав людини Людмили Денісової.

У відповіді на журналістський запит сказано, що слідчі дії проводяться за ст. 182 Кримінального кодексу України — "Порушення недоторканності приватного життя". Санкція статті передбачає покарання як арешт до шести місяців або обмеження волі до п'яти років.

Співробітники кіберполіції надіслали запити сайту "Миротворець" про наявність у базі малолітніх і неповнолітніх дітей "з метою перевірки викладених у зверненні (омбудсмена — ред.) обставин".

Приводом для звернення Уповноваженої Верховної Ради з прав людини стала публікація на сайті особистих даних 13-річної мешканки Луганська Фаїни Савенкової.

Людмила Денісова на початку листопада писала, що в базі "Миротворця" також знайшли персональні дані інших неповнолітніх, і виступила за закриття сайту.

"Він (Миротворець — ред.) справді завдає багато шкоди не лише дітям, а й іншим громадянам", — стверджувала омбудсмен, коментуючи "справу Фаїни Савенкової".

[ + – ] Людмила Денісова закликала закрити сайт "Миротворець"

"Миротворець" назвав неповнолітню "жертвою психологічного насильства та російсько-терористичної пропаганди", а додавання її до бази аргументували тим, що підліток брала участь в "антиукраїнських пропагандистських заходах".

[ + – ] 13-річна Фаїна Савенкова на "Миротворці"

Зазначимо, що 31 травня 2021 року Фаїна Савенкова з окупованого Луганська записала відеозвернення для ООН, в якому звинуватила ЗСУ в "постійних обстрілах" і закликала західних чиновників пам'ятати, що "діти Донбасу теж заслуговують на справжнє дитинство".

Її відеозвернення відразу ж використав перший заступник голови РФ при ООН Дмитро Полянський: "Складно стримати емоції, коли отримуєш такі заклики… Зрозуміло, забути, що творить українська армія на сході своєї країни, ми колегам із РБ ООН не дамо".

Пізніше 13-річна Фаїна Савенкова заявила, що для неї почесне потрапляння до бази сайту "Миротворець", оскільки там "перебувають багато відомих людей".

Також Фокус розповідав, що мер Полтави потрапив до бази "Миротворця" через слова про війну на Донбасі. Олександр Мамай назвав окупацію частини Донбасу "результатом протистояння США та Росії" і заявив, що на війні "брат йде на брата".