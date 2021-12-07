"Брат іде на брата". Мер Полтави потрапив до бази "Миротворця" за слова про війну на Донбасі

Олександр Мамай, сказавши про "наддержави, що воюють в Україні", поширив російську пропаганду, вважає адміністрація сайту.

Мер Полтави Олександр Мамай, який нещодавно назвав війну на Донбасі результатом протистояння США та Росії, потрапив до бази сайту "Миротворець". Про це свідчить інформаційна картка, яка була опублікована на порталі 5 грудня.

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Так, глава міста названий "пособником терористів та російських окупантів". Адміністрація сайту звинуватила мера Полтави у:

Поширення кремлівської пропаганди;

Участь у актах гуманітарної агресії проти України;

Участь у пропагандистських заходах РФ проти України.

[ + – ] Скріншот картки Мамая на сайті "Миротворець"

Причиною внесення Мамая до бази вказано його заяву про російсько-українську війну. 4 листопада в ефірі телеканалу "Наш" мер Полтави висловив думку, що на Донбасі "воюють дві наддержави" — США та Росія. За словами політика, під час бойових дій на сході України "брат іде на брата".

[ + – ] Заява мера Полтави Олександра Мамая про війну на Донбасі

Також глава міста погодився зі словами журналіста про те, що країну використовують як "плацдарм для геополітичного конфлікту" і висловив співчуття дією санкцій щодо держави-агресора, через які підприємства міста "не можуть працювати на Росію".

Тим часом ЗМІ з посиланням на дані західної розвідки повідомили, що РФ стягує до українських кордонів 175 тисяч військових. За даними міністра оборони України, держава-агресор буде готова до вторгнення вже у січні 2022 року. Ескалація на кордонах України стане темою сьогоднішніх переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.