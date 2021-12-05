Мер Полтави заявив, що у війні на Донбасі "брат йде на брата" на користь США та РФ

Олександр Мамай вважає, що Україна стала плацдармом для геополітичного конфлікту двох наддержав. Також він висловив жаль щодо санкцій проти Росії.

Мер Полтави Олександр Мамай вважає, що у війні на Донбасі "брат йде на брата", а конфлікт є результатом протистояння Сполучених Штатів та Росії. Про це голова міста заявив в інтерв'ю телеканалу "Наш" у суботу, 4 листопада.

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"Дуже багато спілкуючись з жителями нашого міста, дедалі більше переконуюсь і сам особисто, і бачу позицію нашого населення. Мені здається, що у нас зараз відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави. Це Сполучені Штати Америки та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата", — сказав Мамай.

[ + – ] Заява Мамая про російсько-українську війну

Крім цього, політик погодився з тезою журналіста про те, що Україну використовують як "плацдарм для геополітичного конфлікту".

Мер Полтави також висловив жаль у зв'язку з тим, що через санкції завод "Полтава", який раніше "дуже багато працював на Російську Федерацію", перебуває на межі закриття.

"Дуже шкода, у зв'язку з усіма цими санкціями це підприємство не може працювати на Росію", — додав градоначальник.

[ + – ] Мер Полтави про санкції щодо Росії

Користувачів YouTube обурили висловлювання мера Полтави щодо російсько-української війни:

"Ох, жесть… Це ж російська пропаганда. А він мер українського міста. Він же зрадить своїх, коли росіяни попруть, він же місто здасть їм. Ворог сидить у кріслі мера".

"Чому воно ще не в Миротворці, разом із журналістом на пару…????".

"Йде собі спокійно, де він воює? Приїдь до нас на Донбас, на передок побачиш, що це".

Зазначимо, що Олександра Мамая було обрано на третій термін минулого року — політик керує Полтавою з 2010 року.

Тим часом, низка ЗМІ та українських чиновників говорять про загрозу російського вторгнення вже на початку 2022 року. Газета The Washington Post з посиланням на дані розвідки повідомила, що Росія стягує до кордону близько 175 тисяч військових. У свою чергу німецьке видання BILD розповіло про план Путіна щодо захоплення більшої частини території України.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, РФ буде готова до вторгнення наприкінці січня.

Також Фокус повідомляв про те, що на тлі можливої ескалації влада Києва перевіряє всі бомбосховища в місті. У столиці продовжується формування бригад територіальної оборони.