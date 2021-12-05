Мэр Полтавы заявил, что в войне на Донбассе "брат идет на брата" в интересах США и РФ

Александр Мамай считает, что Украина стала плацдармом для геополитического конфликта двух сверхдержав. Также он выразил сожаление по поводу санкций против России.

Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что в ходе войны на Донбассе "брат идет на брата", а конфликт является результатом противостояния Соединенных Штатов и России. Об этом глава города заявил в интервью телеканалу "Наш" в субботу, 4 ноября.

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"Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию нашего населения. Мне кажется, что у нас сейчас происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень жаль, что идет брат на брата", — сказал Мамай.

[ + – ] Заявление Мамая о российско-украинской войне

Помимо этого политик согласился с тезисом журналиста о том, что Украину используют как "плацдарм для геополитического конфликта".

Мэр Полтавы также выразил сожаление в связи с тем, что из-за санкций завод "Полтава", который ранее "очень много работал на Российскую Федерацию", находится на грани закрытия.

"Очень жаль, в связи со всеми этими санкциями, это предприятие не может работать на Россию", — добавил градоначальник.

[ + – ] Мэр Полтавы о санкциях в отношении России

Пользователей YouTube возмутили высказывания мэра Полтавы по поводу российско-украинской войны:

"Ох, жесть… Это же русская пропаганда. А он мэр украинского города. Он же предаст своих, когда русские попрут, он же город сдаст им. Враг сидит в кресле мэра".

"Почему оно еще не в Миротворце, вместе с журналистом на пару…????".

"Идет себе спокойно, где он воюет? Приезжай к нам на Донбасс, на передок увидишь что это".

Отметим, что Александр Мамай был избран на третий срок в прошлом году — политик руководит Полтавой с 2010 года.

Тем временем ряд СМИ и украинских чиновников говорят об угрозе российского вторжения уже в начале 2022 года. Газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия стягивает к границе около 175 тысяч военных. В свою очередь немецкое издание BILD рассказало о плане Путина по захвату большей части территории Украины.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, РФ будет готова к вторжению в конце января.

Также Фокус сообщал о том, что на фоне возможной эскалации власти Киева проверяют все бомбоубежища в городе. В столице продолжается формирование бригад территориальной обороны.