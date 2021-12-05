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Политика Российско-украинская война

Мэр Полтавы заявил, что в войне на Донбассе "брат идет на брата" в интересах США и РФ

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Александр Мамай, Полтава, война, Донбасс, Россия
Фото: зміст | Мэр Полтавы назвал войну на Донбассе "братоубийственной"

Александр Мамай считает, что Украина стала плацдармом для геополитического конфликта двух сверхдержав. Также он выразил сожаление по поводу санкций против России.

Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что в ходе войны на Донбассе "брат идет на брата", а конфликт является результатом противостояния Соединенных Штатов и России. Об этом глава города заявил в интервью телеканалу "Наш" в субботу, 4 ноября.

"Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию нашего населения. Мне кажется, что у нас сейчас происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень жаль, что идет брат на брата", — сказал Мамай.

Заявление Мамая о российско-украинской войне

Помимо этого политик согласился с тезисом журналиста о том, что Украину используют как "плацдарм для геополитического конфликта".

Мэр Полтавы также выразил сожаление в связи с тем, что из-за санкций завод "Полтава", который ранее "очень много работал на Российскую Федерацию", находится на грани закрытия.

"Очень жаль, в связи со всеми этими санкциями, это предприятие не может работать на Россию", — добавил градоначальник.

Мэр Полтавы о санкциях в отношении России

Пользователей YouTube возмутили высказывания мэра Полтавы по поводу российско-украинской войны:

"Ох, жесть… Это же русская пропаганда. А он мэр украинского города. Он же предаст своих, когда русские попрут, он же город сдаст им. Враг сидит в кресле мэра".

"Почему оно еще не в Миротворце, вместе с журналистом на пару…????".

"Идет себе спокойно, где он воюет? Приезжай к нам на Донбасс, на передок увидишь что это".

Мамай, война, Донбасс, Россия
Мамай, война, Донбасс, Россия
Мамай, война, Донбасс, Россия
Мамай, война, Донбасс, Россия
Мамай, война, Донбасс, Россия
Мамай, война, Донбасс, Россия

Отметим, что Александр Мамай был избран на третий срок в прошлом году — политик руководит Полтавой с 2010 года.

Тем временем ряд СМИ и украинских чиновников говорят об угрозе российского вторжения уже в начале 2022 года. Газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия стягивает к границе около 175 тысяч военных. В свою очередь немецкое издание BILD рассказало о плане Путина по захвату большей части территории Украины.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, РФ будет готова к вторжению в конце января.

Также Фокус сообщал о том, что на фоне возможной эскалации власти Киева проверяют все бомбоубежища в городе. В столице продолжается формирование бригад территориальной обороны.