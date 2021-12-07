"Брат идет на брата". Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" за слова о войне на Донбассе

Александр Мамай, сказав о "воюющих в Украине сверхдержавах", распространил российскую пропаганду, считает администрация сайта.

Мэр Полтавы Александр Мамай, недавно назвавший войну на Донбассе результатом противостояния США и России, попал в базу сайта "Миротворец". Об этом свидетельствует информационная карточка, опубликованная на портале 5 декабря.

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Так, глава города назван "пособником террористов и российских оккупантов". Администрация сайта обвинила мэра Полтавы в:

Распространении кремлевской пропаганды;

Участии в актах гуманитарной агрессии против Украины;

Участии в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины.

[ + – ] Скриншот карточки Мамая на сайте "Миротворец"

Причиной внесения Мамая в базу указано его заявление о российско-украинской войне. 4 ноября в эфире телеканала "Наш" мэр Полтавы выразил мнение, что на Донбассе "воюют две сверхдержавы" — США и Россия. По словам политика, во время боевых действий на востоке Украины "брат идет на брата".

[ + – ] Заявление мэра Полтавы Александра Мамая о войне на Донбассе

Также глава города согласился со словами журналиста о том, что страну используют в качестве "плацдарма для геополитического конфликта" и выразил сожаление действием санкций в отношении государства-агрессора, из-за которых предприятия города "не могут работать на Россию".

Тем временем СМИ со ссылкой на данные западной разведки сообщили, что РФ стягивает к украинским границам 175 тысяч военных. По данным министра обороны Украины, государство-агрессор будет готово к вторжению уже в январе 2022 года. Эскалация на границах Украины станет темой сегодняшних переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.