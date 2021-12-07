Киберполиция начала расследование против "Миротворца" из-за обращения Денисовой (фото)

Поводом для запроса омбудсмена стала публикация на сайте личных данных 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.

Киберполиция начала расследование после публикации персональных данных в базе сайта "Миротворец". Эту информацию правоохранители подтвердили "Суспільному" в ответе на журналистский запрос.

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Сообщается, что расследование началось после обращения омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой.

В ответе на журналистский запрос сказано, что следственные действия проводятся по ст. 182 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста до шести месяцев или ограничения свободы до пяти лет.

Сотрудники киберполиции направили запросы сайту "Миротворец" о наличии в базе малолетних и несовершеннолетних детей "в целях проверки изложенных в обращении (омбудсмена — ред.) обстоятельств".

Поводом для обращения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека стала публикация на сайте личных данных 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.

Людмила Денисова в начале ноября писала, что в базе "Миротворца" также обнаружили персональные данных других несовершеннолетних, и выступила за закрытие сайта.

"Он (Миротворец — ред.) действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", — утверждала омбудсмен, комментируя "дело Фаины Савенковой".

[ + – ] Людмила Денисова призвала закрыть сайт "Миротворец"

"Миротворец" назвал несовершеннолетнюю "жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды", а добавление ее в базу аргументировали тем, что подросток участвовала в "антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

[ + – ] 13-летняя Фаина Савенкова на "Миротворце"

Отметим, что 31 мая 2021 года Фаина Савенкова из оккупированного Луганска записала видеообращение для ООН, в котором обвинила ВСУ в "постоянных обстрелах" и призвала западных чиновников помнить, что "дети Донбасса тоже заслуживают настоящего детства".

Ее видеообращение сразу же использовал первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский: "Сложно сдержать эмоции, когда получаешь такие призывы… Разумеется, забыть, что творит украинская армия на востоке собственной страны, мы коллегам из СБ ООН не дадим".

Позже 13-летняя Фаина Савенкова заявила, что для нее почетно попадание в базу сайта "Миротворец", поскольку там "находятся много известных людей".

Также Фокус рассказывал, что мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" из-за слов о войне на Донбассе. Александр Мамай назвал оккупацию части Донбасса "результатом противостояния США и России", и заявил, что на войне "брат идет на брата".