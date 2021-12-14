У "Слузі народу" пропонують кримінальну відповідальність за приховування подвійного громадянства

Нардеп вважає, що в деклараціях вказуватимуть правду про громадянство, якщо знатимуть про кримінальну відповідальність за брехню.

У "Слузі народу" пропонують встановити кримінальну відповідальність за приховування подвійного громадянства в е-деклараціях. Про ініціативу заявив на брифінгу глава президентської фракції та нардеп Давид Арахамія.

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Політик вважає, що більшість людей вказуватимуть правдиву інформацію про громадянство, якщо знатимуть про кримінальну відповідальність за брехню у цьому питанні.

Також, за словами Арахамії, на сьогодні служби безпеки не можуть дізнатися інформацію про громадянство, окрім як із декларації чи під час оперативних дій.

"Як служби безпеки можуть перевірити наявність громадянства: можна запитати цю людину, чи має вона ще один паспорт і вона напише про це в анкеті. Далі вона може засвітитися під час перетину кордону або в якихось документах. І тоді це стане відомо", — заявив голова фракції СН.

Відомо, що Арахамія хоче подати законопроєкт до парламенту щодо кримінальної відповідальності за брехню про громадянство у січні 2022 року.

Варто зазначити, що сам Давид Арахамія також підозрювався у наявності ще одного громадянства США. Нардеп Олександр Качура надіслав запит до спецслужб, щоб отримати точну відповідь: чи є у голови фракції СН ще одне громадянство чи ні. При цьому сам Арахамія пообіцяв оприлюднити "залізобетонний доказ" того, що він не є громадянином Штатів — нібито йшлося про спецвізу, яку громадяни США отримати не можуть.

Нагадаємо, що російський паспорт знайшли у звільненого заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі, який оскандалився бесідою з поліцією на блокпості в Донецькій області.