"Дід Мороз" Кива разом з "тваринами" з ОПЗЖ привітали Медведчука з Новим роком (фото)

Політики, які святково вбралися, вирішили прийти до нардепа в гості, оскільки той продовжує перебувати під домашнім арештом.

Народний депутат із фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива прийшов додому до свого однопартійця Віктора Медведчука в костюмі Діда Мороза, щоб привітати його з Новим роком. Про це в четвер, 30 грудня, повідомив телеграм-канал Pavlovsky News.

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Так, після з'їзду ОПЗЖ, який проходив цього дня в офісі політичної сили, Кива разом з колегами з партії вирушив до Медведчука, який перебуває під домашнім арештом через провадження про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.

При цьому народний депутат одягнувся в костюм Діда Мороза, а в руках у нього була хлопавка. Поруч з ним була дівчина, яка вбралася Снігуронькою. Інші члени ОПЗЖ одягли маски тварин, взявши із собою пакет, у якому, ймовірно, був подарунок. На фото можна побачити, як Медведчук зустрічає своїх колег у дворі.

[ + – ] Кива прийшов до Медведчука в костюмі Діда Мороза

Підозрюваний у держзраді політик, коментуючи таке привітання, заявив: "Коли поряд такі друзі, то арешт проходить легко". У свою чергу, Кива пообіцяв, що ОПЗЖ незабаром "візьме владу у свої руки".

Нагадаємо, у травні Медведчуку та його колезі з фракції Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді та спробу розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. За даними Служби безпеки України, Козак залишив Україну. 13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У листопаді суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Проте перед цим, 8 жовтня, нардепу вручили підозру в організації незаконних схем для постачання вугілля з ОРДЛО на українські держпідприємства. У цьому провадженні суддя призначив Медведчуку домашній арешт.