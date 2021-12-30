"Дед Мороз" Кива вместе с "животными" из ОПЗЖ поздравили Медведчука с Новым годом (фото)

Празднично нарядившиеся политики решили прийти к нардепу в гости, так как тот продолжает находиться под домашним арестом.

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива пришел домой к своему однопартийцу Виктору Медведчуку в костюме Деда Мороза, чтобы поздравить его с наступающим Новым годом. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил телеграм-канал Pavlovsky News.

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Так, после съезда ОПЗЖ, который проходил в этот день в офисе политической силы, Кива вместе с коллегами по партии отправился к Медведчуку, находящемуся под домашним арестом по производству о незаконных поставках угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.

При этом народный депутат оделся в костюм Деда Мороза, а в руках у него была хлопушка. Рядом с ним была девушка, нарядившаяся Снегурочкой. Другие члены ОПЗЖ надели маски животных, взяв с собой пакет, в котором, предположительно, был подарок. На фото можно увидеть, как Медведчук встречает своих коллег во дворе.

[ + – ] Кива пришел к Медведчуку в костюме Деда Мороза

Подозреваемый в госизмене политик, комментируя такое поздравление, заявил: "Когда рядом такие друзья и арест проходит легко". В свою очередь Кива пообещал, что ОПЗЖ вскоре "возьмет власть в свои руки".

Напомним, в мае Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По данным Службы безопасности Украины, Козак покинул Украину. 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. В ноябре суд принял решение изменить меру пресечения на личное обязательство.

Однако перед этим, 8 октября нардепу вручили подозрение в организации незаконных схем для поставки угля из ОРДЛО на украинские госпредприятия. В этом производстве судья назначил Медведчуку домашний арест.