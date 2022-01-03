Медведчук поскаржився, що його доньці анулювали візу до Швейцарії (відео)

Нардеп стверджує, що дочка збиралася їхати на навчання до Женевського університету на початку вересня. А про анулювання документа вона дізналася за кілька днів до початку навчання.

Народний депутат Віктор Медведчук поскаржився, що влада Швейцарії вирішила анулювати візу, видану його дочці для навчання в Женевському університеті. Про це він повідомив в інтерв'ю ведучому "Першому Незалежному" В'ячеславу Піховшеку.

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За словами Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом, його донька після закінчення школи у Києві вступила до Женевського університету. Швейцарська сторона навіть видала їй навчальну візу. Але за кілька днів до початку занять у вересні їй повідомили, що візу анулювали.

Уточнимо, що під час інтерв'ю Медведчук не називає ім'я доньки, якій анулювали візу. Хоча відомо – політик має двох дочок: старшу Ірину та молодшу Дарину. Старша закінчила той самий Женевський університет у 2004 році.

Справа Медведчука

Нагадаємо, що 11 травня Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили підозру у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів. Офіс генпрокурора говорив, що нардеп від ОПЗЖ передав Росії інформацію про родовище на ділянці "Глибока", яка розташована у винятковій економічній зоні України.

За кілька днів Печерський районний суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. А вже 8 жовтня нардепу оголосили підозру у сприянні діяльності терористичної організації в Україні. Слідчі стверджували, що нардеп від ОПЗЖ вчиняв дії, спрямовані на підрив енергобезпеки країни та був причетний до незаконного постачання вугілля з ОРДЛО.

Також Фокус писав, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає запровадження санкцій проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive.