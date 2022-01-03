Медведчук пожаловался, что его дочери аннулировали визу в Швейцарию (видео)

Нардеп утверждает, что дочь собиралась ехать на учебу в Женевский университет в начале сентября. А об аннулировании документа она узнала за несколько дней до начала учебы.

Народный депутат Виктор Медведчук пожаловался, что власти Швейцарии решили аннулировать визу, выданную его дочери для обучения в Женевском университете. Об этом он сообщил в интервью ведущему "Первого Независимого" Вячеславу Пиховшеку.

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По словам Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом, его дочь после окончания школы в Киеве поступила в Женевский университет. Швейцарская сторона даже выдала ей учебную визу. Но за несколько дней до начала занятий в сентябре ей сообщили, что визу аннулировали.

Уточним, что в ходе интервью Медведчук не называет имя дочери, которой аннулировали визу. Хотя известно – политик имеет двух дочерей: старшую Ирину и младшую Дарью. Старшая закончила тот же Женевский университет в 2004 году.

Дело Медведчука

Напомним, что 11 мая Медведчуку и Тарасу Козаку объявили подозрение в государственной измене и разграблении национальных ресурсов. Офис генпрокурора говорил, что нардеп от ОПЗЖ передал России информацию о месторождении на участке "Глубокая", которая расположена в исключительной экономической зоне Украины.

Через пару дней Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. А уже 8 октября нардепу объявили подозрение в содействии деятельности террористической организации в Украине. Следователи утверждали, что нардеп от ОПЗЖ совершал действия, направленные на подрыв энергобезопасности страны и был причастен к незаконным поставкам угля из ОРДЛО.

Также Фокус писал, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий введение санкций против телеканалов "Первый независимый" и UkrLive.