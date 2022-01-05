Коли метро на Троєщину? На вокзалі в Києві з'явився банер із тролінгом Кличка

Судячи з фото, авторами цього послання стали "Укрзалізниця" та проєкт Офісу президента "Велике будівництво".

На залізничному вокзалі в Києві з'явився банер із докором у бік столичної влади через метро на Троєщину, яке так і не було збудовано, незважаючи на обіцянки. Про це повідомив один із користувачів Facebook-групи "Транспорт Києва".

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На банері зображені логотипи президентської програми "Велике будівництво" та компанії-перевізника "Укрзалізниця", а також повідомлення: "Метро на Троєщину — ? Електричка Київ — Васильків — із 29 грудня 2021 року".

Ідеться про швидкісну приміську електричку зі столиці у Васильків Київської області, яку було запущено перед Новим роком.

Зазначимо, що гілку метро, яка поєднала б київський район Троєщина з рештою міста, столична влада планувала побудувати протягом десятків років. Із обіцянками щодо реалізації такого проєкту свого часу виступали мери Олександр Омельченко, Леонід Черновецький і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Свої плани щодо будівництва метро озвучував і чинний градоначальник Віталій Кличко. Як він заявив улітку 2021 року, спорудження конструкцій підземки вже розпочалося.

Кличко також у червні минулого року прогнозував, що будівництво метро на Троєщину буде завершено через 4-5 років. Проте, за даними журналістів, чинний мер Києва ще під час своєї першої виборчої компанії у 2014 році обіцяв у разі перемоги на виборах відкрити метрополітен на Троєщину до 2019 року.

Раніше Фокус розповідав про неодноразові обшуки в КМДА, які Віталій Кличко назвав спробою центральної влади знищити його репутацію. Також ми розбиралися, навіщо Зеленському потрібне протистояння з мером Києва.