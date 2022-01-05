Когда метро на Троещину? На вокзале в Киеве появился баннер с троллингом Кличко

Судя по фото, авторами этого послания стали "Укрзализныця" и проект Офиса президента "Большая стройка".

На железнодорожном вокзале в Киеве появился баннер с упреком в сторону столичных властей из-за метро на Троещину, которое так и не было построено, несмотря на обещания. Об этом сообщил один из пользователей Facebook-группы "Транспорт Киева".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На баннере изображены логотипы президентской программы "Большая стройка" и компании-перевозчика "Укрзализныця", а также сообщение: "Метро на Троещину — ? Электричка Киев — Васильков — с 29 декабря 2021 года".

Речь идет о скоростной пригородной электричке из столицы в Васильков Киевской области, которая была запущена перед Новым годом.

Отметим, что ветку метро, которая соединила бы киевский район Троещина с остальным городом, столичные власти планировали построить на протяжении десятков лет. С обещаниями о реализации такого проекта в свое время выступали мэры Александр Омельченко, Леонид Черновецкий и глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. Свои планы касательно строительства метро озвучивал и действующий градоначальник Виталий Кличко. Как он заявил летом 2021 года, сооружение конструкций подземки уже началось.

Кличко также в июне прошлого года прогнозировал, что строительство метро на Троещину будет завершено через 4-5 лет. Однако, по данным журналистов, действующий мэр Киева еще во время своей первой избирательной компании в 2014 году обещал в случае победы на выборах открыть метрополитен на Троещину до 2019 года.

Ранее Фокус рассказывал о неоднократных обысках в КГГА, которые Виталий Кличко назвал попыткой центральной власти уничтожить его репутацию. Также мы разбирались, зачем Зеленскому необходимо противостояние с мэром Киева.