"Порошенко може не повернутися": що думають прихильники та противники про справу п'ятого президента

Петро Порошенко анонсував, що повернеться до України 17 січня. Проте експерти вважають, що цього може не статися.

17 січня о 9 ранку в аеропорту "Жуляни" має приземлитися літак з п'ятим президентом України, а нині депутатом Верховної Ради – Петром Порошенком, який повертається через місяць відсутності на батьківщині. Зустрічати Порошенка планують не лише прихильники та журналісти, а й представники ДБР, які розраховують на обрання запобіжного заходу експрезиденту цього ж дня.

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Фокус дізнався, як ставляться представники влади та опозиції до цієї справи, а також, чи залишається ризик, що повернення до країни Порошенко може відкласти.

Порошенко у "Жулянах": повернення п'ятого

"17 січня о 8:00 в аеропорту "Жуляни" ми збираємося, щоб відстояти чесне правосуддя та правову державу загалом", – заявили в партії "Європейська Солідарність". Там планують не просто зустріти та підтримати свого лідера, а й не допустити його можливий арешт. Саму справу називають політичною розправою та обіцяють дати жорстку відсіч чинній владі, яку звинувачують в організації репресій.

"Приїзд Петра Олексійовича — немов стусан лінивому актору на Банковій. Це не просто повернення, це спецоперація "Розбуди президента". Пора вже, країна зі свят вийшла і тільки одна людина забарилась, ну то ми їй трошки допоможемо. Тому 17 числа ми всі запитаємо: Зеленський, хто твій головний ворог? Путін чи внутрішній опонент? Країна-агресор чи твій власний народ", – каже нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.

[ + – ] Олексій Гончаренко: "17 числа ми всі запитаємо: Зеленський, хто твій головний ворог? Путін чи внутрішній опонент?"

Незважаючи на категоричність заяви Порошенка про своє повернення, опитані експерти все ж таки допускають ймовірність того, що в понеділок літак з Варшави прилетить без нього. Наприклад, Ігор Петренко, політичний експерт МЦПД, каже, що причина неповернення може бути пов'язана з проблемами зі здоров'ям.

"Підштовхнути на цей крок його може розуміння реальних наслідків після прильоту, наприклад, що у справі є фактаж. Узагалі дивна поведінка. Що заважало йому раніше повернутися? З Варшави в Україну година польоту. Це ж серйозна, я навіть сказав би критична ситуація, яка стосується його репутації, а він вирішив відсидітися у Варшаві. Я це бачу так, ніби він, знаючи наслідки, вирішив залишитися там", – каже Петренко.

Політолог Руслан Бортнік доповнює:

якщо до 17 січня прозвучать нові деталі, звинувачення, які Порошенко та його команда розцінять як утримання під вартою чи реальний тюремний термін, а не домашній арешт, то Порошенко може і не повернутися

Проте опитані експерти сходяться на думці, що зволікання повернення в Україну, особливо після того, як суд наклав арешт на майно Порошенка, йде йому лише на шкоду. Оскільки складається враження, що він спеціально затягує розгляд справи.

"У пріоритеті в Порошенка зараз повернутися, таким чином показати своєму електорату, що він тримає удар. В Офісу президента з'явиться зручний плацдарм для того, щоб демонструвати людям: "Дивіться, хто гірший: Порошенко чи ми"? По тому, як розвивається справа, "Я бачу, що це не про посадку, це більше сценарій для Медведчука. Тобто завдання не посадити, а вивести з вищої політичної ліги", — каже Фокусу політичний аналітик Руслан Бізяєв.

У соцмережах багато прихильників Порошенка звертали увагу на дату повернення 17 січня, намагаючись провести паралель з тим, як рівно рік тому російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви, після чого був заарештований. Натякаючи таким чином, що Порошенко політично переслідує владу і захід обов'язково прийде на його захист у разі арешту.

[ + – ] Російський опозиціонер Олексій Навальний також повернувся до країни з-за кордону 17 січня. Рік тому Фото: Скриншот

Порошенко – не Навальний. Він — п'ятий президент, політик важчий, водночас і набагато токсичніший за Навального. Тому навряд чи світ заступиться за нього, як за Навального. Його підозрюють у дуже токсичній справі, у торгівлі вугіллям із сепаратистами, як раз під час бойових дій на Донбасі. Ця справа пов'язує воєдино Порошенка та Медведчука. І для західних партнерів захищати Порошенка буде вкрай складно", – зауважує Бортнік.

Справа Порошенка та новий політичний сезон

Експерти в розмові з Фокусом нагадують, що судові справи, у яких фігурують високі політичні особи, країна вже проходила. Найгучніші справи – Юрія Луценка, Юлії Тимошенко. У такі моменти опозиція обирає акуратну позицію. З одного боку, нагадує людям, яка погана влада, з іншого — не надто вписується за фігуранта справи, не бажаючи йому додавати надто багато політичних балів.

"Опозиція зараз – це всі ситуативні союзники. Вони не будуть прямо сильно його підтримувати, але й допомагати Офісу президента теж не будуть. Вони згрупуються навколо мети – послабити вплив Зеленського, а як програма максимум спровокувати ситуацію на дострокові президентські вибори", – каже Бізяєв.

[ + – ] Юлія Тимошенко: "Нікуди не треба бігти, не треба нікуди їхати" Фото: ba.org.ua

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка дала пораду Порошенку, каже, що покладається на власний досвід, здобутий, коли проходила через "політичні репресії".

"Якщо Порошенко вірить у свою правоту і в нього на душі все спокійно з приводу всіх цих подій, то йому категорично не варто залишати Україну. Нікуди не треба бігти, не треба нікуди їхати. Якщо всередині відчуваєш, що ти маєш рацію, треба залишатися в себе на батьківщині, проходити всі правосудні та неправосудні суди, доводячи, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна", — заявила вона.

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Колишній соратник президента Дмитро Разумков каже, що в нього складається враження, що в цій справі більше за політику. За його словами, погано, коли президент не має політичних опонентів, а в нього є особисті вороги. У самій же партії "Слуга народу" очікують справедливого судового процесу та рішення.

"Безумовно, вся країна хоче знати відповіді на питання, чи причетний п'ятий президент до торгівлі з окупантами, чи ні. Об'єктивно слідство в найкоротші терміни має розставити всі крапки над "i" для того, щоб суспільство знало правду", — каже Фокусу нардеп СН Олексій Устенко.

Бортнік вказує, що лідеру "Європейської Cолідарності" доведеться повернутися, оскільки без нього бізнес, медіа та політична сила почнуть розсипатися як картковий будиночок.

"Його повернення виступить каталізатором внутрішнього політичного життя України. Тому що він спробує перетворити своє повернення на активні акції протестів своїх прихильників. Фабула вугільної справи проста та очевидна, з іншого боку, ми розуміємо, що вона затягнеться на багато років. Насамперед, ця справа матиме внутрішньополітичний аспект, а за багато років, можливо, юридичний", – пояснює політолог.

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Проте політолог Ігор Петренко каже, що не чекає на серію якихось серйозних протестів. За його словами, це буде картинка для медіа на кілька днів. А останньою точкою цієї справи стане максимум домашній арешт.

"Порошенко намагатиметься перетворити кримінальну справу проти нього на політичну, мовляв, влада переслідує патріота, лідера опозиції. Друге — використовуватиме цю справу як трамплін для політичного реваншу, можливо для спроби "відмайданити" Зеленського", — каже політолог Андрій Золотарьов.

Експерти також очікують, що повернення Порошенка може відкрити новий політичний сезон в Україні.