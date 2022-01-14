"Порошенко может не вернуться": что думают сторонники и противники о деле пятого президента

Петр Порошенко анонсировал, что вернется в Украину 17 января. Однако эксперты полагают, что этого может и не произойти.

17 января в 9 утра в аэропорту "Жуляны" должен приземлиться самолет с пятым президентом Украины, а ныне депутатом Верховной Рады — Петром Порошенко, который возвращается спустя месяц отсутствия на родине. Встречать Порошенко планируют не только сторонники и журналисты, но и представители ГБР, которые рассчитывают на избрание меры пресечения экс-президенту в этот же день.

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Фокус узнал, как относятся представители власти и оппозиции к этому делу, а также остается ли риск, что возвращение в страну Порошенко может отложить.

Порошенко в "Жулянах": возвращение пятого

"17 января в 8:00 в аэропорту "Жуляны" мы собираемся, чтобы отстоять честное правосудие и правовое государство в целом", – заявили в партии Европейская Солидарность. Там планируют не просто встретить и поддержать своего лидера, но и не допустить его возможный арест. Само дело называют политической расправой и обещают дать жесткий отпор действующей власти, которую обвиняют организации репрессий.

"Приезд Петра Алексеевича – это словно пинок ленивому актеру на Банковой. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек задержался, ну то мы ему немного поможем. Поэтому 17 числа мы все спросим: Зеленский, кто твой главный враг? Путин или внутренний оппонент? Страна-агрессор или твой собственный народ", – говорит нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

[ + – ] Алексей Гончаренко: "17 числа мы все спросим: Зеленский, кто твой главный враг? Путин или внутренний оппонент?"

Несмотря на категоричность заявления Порошенко о своем возвращении, опрошенные эксперты все же допускают вероятность того, что в понедельник самолет из Варшавы прилетит без него. К примеру, Игорь Петренко, политический эксперт МЦПД, говорит, что причина невозвращения может быть связана с проблемами со здоровьем.

"Подтолкнуть на этот шаг его может понимание реальных последствий после прилета, к примеру, что в деле есть фактаж. Вообще странное поведение. Что мешало ему раньше вернуться? Из Варшавы в Украину час лету. Это же серьезная, я бы даже сказал критическая ситуация, которая касается его репутации, а он решил отсидеться в Варшаве. Я это вижу так, как будто он, зная последствия, решил остаться там", – говорит Петренко.

Политолог Руслан Бортник дополняет:

если до 17 января прозвучат новые детали, обвинения, которые Порошенко и его команда расценят как содержание под стражей или реальный тюремный срок, а не домашний арест, то Порошенко может и не вернуться

Однако опрошенные эксперты сходятся во мнении, что промедление возвращения в Украину, особенно после того как суд наложил арест на имущество Порошенко, идет ему только во вред. Так как складывается впечатление, что он специально затягивает рассмотрение дела.

"В приоритете у Порошенко сейчас вернуться, таким образом показать своему электорату, что он держит удар. У Офиса президента появится удобный плацдарм для того, чтобы демонстрировать людям: "Смотрите, кто хуже: Порошенко или мы"? По тому, как развивается дело, я вижу, что это не про посадку, это больше сценарий для Медведчука. То есть задача не посадить, а вывести из высшей политической лиги", – говорит Фокусу политический аналитик Руслан Бизяев.

В соцсетях многие сторонники Порошенко обращали внимание на дату возвращения 17 января, пытаясь провести параллель с тем, как ровно год назад российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву, после чего был арестован. Намекая таким образом, что Порошенко политически преследует власть и запад обязательно придет на его защиту в случаи ареста.

[ + – ] Российский оппозиционер Алексей Навальный тоже вернулся в страну из-за границы 17 января. Год назад Фото: Скриншот

"Порошенко – не Навальный. Он — пятый президент, поэтому как политик тяжелее, в тоже время и гораздо токсичнее чем Навальный. Поэтому вряд ли мир вступится за него как за Навального. Его подозревают в очень токсичном деле, в торговле углем с сепаратистами, как раз во время боевых действий на Донбассе. Это дело связывает воедино Порошенко и Медведчука. И для западных партнеров защищать Порошенко будет крайне сложно", – замечает Бортник.

Дело Порошенко и новый политический сезон

Эксперты в разговоре с Фокусом напоминают, что судебные дела, в которых фигурируют высокие политические лица страна уже проходила. Самые громкие дела – Юрия Луценко, Юлии Тимошенко. В такие моменты оппозиция выбирает аккуратную позицию. С одной стороны, напоминает людям, какая плохая власть, с другой — не особенно вписывается за фигуранта дела, не желая ему добавлять слишком много политических балов.

"Оппозиция сейчас – это все ситуативные союзники. Они не будут прямо сильно его поддерживать, но и помогать Офису президента тоже не будут. Они сгруппируются вокруг цели – ослабить влияние Зеленского, а как программа максимум, спровоцировать ситуацию на досрочные президентские выборы", – говорит Бизяев.

[ + – ] Юлия Тимошенко: "Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать" Фото: ba.org.ua

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, которая дала совет Порошенко, говорит, что полагается на собственный опыт, полученный, когда проходила через "политические репрессии".

"Если Порошенко верит в свою правоту и у него на душе все спокойно по поводу всех этих событий, то ему категорически не следует покидать Украину. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться у себя на родине, проходить все правосудные и неправосудные суды, доказывая, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", — заявила она.

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Бывший соратник президента Дмитрий Разумков говорит, что у него складывается впечатление, что в этом деле больше политики. По его словам, плохо, когда у президента нет политических оппонентов, есть личные враги. В самой же партии "Слуга народа" ожидают справедливого судебного процесса и решения.

"Безусловно, вся страна хочет знать ответы на вопрос, причастен ли пятый президент к торговле с оккупантами или нет. Объективно следствие в кратчайшие сроки должно расставить все точки над "i" для того, чтобы общество знало правду", – говорит Фокусу нардеп СН Алексей Устенко.

Бортник указывает, что лидеру Европейской Cолидарности придется вернуться, так как без него бизнес, медиа и политическая сила начнут рассыпаться, как карточный домик.

"Его возращение выступит катализатором внутренней политической жизни Украины. Потому что он попытается превратить свое возвращение в активные акции протестов своих сторонников. Фабула угольного дела проста и очевидна, с другой стороны, мы понимаем, что оно затянется на многие годы. Прежде всего, это дело будет иметь внутриполитический аспект, а через многие годы, возможно, юридические", – поясняет политолог.

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Однако политолог Игорь Петренко говорит, что не ожидает серии каких-то серьезных протестов. По его словам, это будет картинка для медиа на пару дней. А крайней точкой этого дела станет максимум домашний арест.

"Порошенко будет пробовать превратить уголовное дело против него в политическое, мол, власть преследует патриота, лидера оппозиции. Второе — использовать это дело как трамплин для политического реванша, возможно для попытки "отмайданить" Зеленского", — говорит политолог Андрей Золотарев.

Эксперты также ожидают, что возвращение Порошенко может открыть новый политический сезон в Украине.