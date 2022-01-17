Прихильники Порошенка напали на автомобіль на шляху з "Жулян" — ЗМІ (відео)

Інцидент стався під час того, як група підтримки політика йшла до Печерського райсуду по проїжджій частині.

Невідомі пошкодили автомобіль, тоді як від аеропорту до Печерського районного суду Києва прямували прихильники п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це в понеділок, 17 січня, повідомляє видання "Страна" з посиланням на водія, чия машина постраждала під час інциденту.

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Людина, яка була за кермом, поділилася кадрами, на яких можна побачити, як кілька людей б'ють автомобіль, одна з них залізла на капот. На відео також відображені наслідки нападу — в автомобіля розбито лобове скло та відірвано дзеркало дальнього виду.

Співрозмовник видання стверджує, що за нападом стоять прихильники народного депутата — вони нібито обурилися тим, що автомобіль пересувається проїжджою частиною, якою вони на той момент йшли з аеропорту.

Крім цього, видання розповсюдило відео, на якому показано, як автомобілі порушують правила дорожнього руху. За даними журналістів, ці машини входять до складу кортежу п'ятого президента, а кадри з ними знято в той час, коли вони рухалися з "Жулян" до Печерського райсуду.

На відео показано, як авто повертають ліворуч із ряду, де це було заборонено, а також виїжджають на смугу громадського транспорту.

Нагадаємо, прихильники Порошенка провели мітинг, присвячений його поверненню в Україну та обранню запобіжного заходу, на території аеропорту "Жуляни". На ньому виступив і сам нардеп, звинувативши владу в тиску на опозицію та "зраді держави".

Наразі в Печерському районному суді Києва суд приймає рішення про застосування до Порошенка запобіжного заходу у "вугільній справі", у якій також фігурує нардеп з ОПЗЖ Віктор Медведчук. Сторона звинувачення запросила для політика утримання під вартою із заставою в 1 млрд грн.