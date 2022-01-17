Сторонники Порошенко напали на автомобиль по пути из "Жулян" — СМИ (видео)

Инцидент произошел во время того, как группа поддержки политика шла в Печерский райсуд по проезжей части.

Неизвестные повредили автомобиль, в то время как от аэропорта к Печерскому районному суду Киева направлялись сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает издание "Страна" со ссылкой на водителя, чья машина пострадала во время инцидента.

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Человек, который находился за рулем, поделился кадрами, на которых можно увидеть, как несколько человек бьют автомобиль, один из них залез на капот. На видео также запечатлены последствия нападения — у автомобиля разбито лобовое стекло и оторвано зеркало дальнего вида.

Собеседник издания утверждает, что за нападением стоят сторонники народного депутата — они, якобы, возмутились тем, что автомобиль передвигается по проезжей части, по которой они в тот момент шли из аэропорта.

Помимо этого издание распространило видео, на котором показано, как автомобили нарушают правила дорожного движения. По данным журналистов, эти машины входят в состав кортежа пятого президента, а кадры с ними сняты в то время, когда они двигались из "Жулянов" в Печерский райсуд.

На видео показано, как авто поворачивают налево из ряда, где это было запрещено, а также выезжают на полосу общественного транспорта.

Напомним, сторонники Порошенко провели митинг, посвященный его возвращению в Украину и избранию меры пресечения, на территории аэропорта "Жуляны". На нем выступил и сам нардеп, обвинив власти в давлении на оппозицию и "предательстве государства".

На данный момент в Печерском районном суде Киева суд принимает решение о применении к Порошенко меры пресечения по "угольному делу", в котором также фигурирует нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук. Сторона обвинения запросила для политика содержание под стражей с залогом в 1 млрд грн.